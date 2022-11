Facebook e Instagram removem postagens com pedidos de intervenção militar no Brasil

A empresa Meta, empresa responsável pelo Facebook e pelo Instagram, iniciou o processo de remoção de publicações de usuários com pedidos de intervenção militar no Brasil. Postagens do tipo aumentaram de volume nos últimos dias, em função dos protestos antidemocráticos por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). O grupo não aceita a derrota nas urnas.

A empresa afirma que faz o monitoramento das postagens referentes ao cenário político local e que a medida faz parte das práticas de remoção que já existiam anteriormente. Não informou, no entanto, quantos conteúdos foram retirados do ar nas plataformas.

"Temos acompanhado com atenção os acontecimentos no Brasil e as conversas sobre esses eventos nas nossas plataformas, e começamos a remover pedidos para uma intervenção militar no Brasil no Facebook e Instagram”, disse um porta-voz da Meta ao g1.

Nesta quinta-feira (3) o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou que o resultado da urna é incontestável e que criminosos que atacam o sistema eleitoral serão responsabilizados.

Grupos de bolsonaristas têm ocupado as estradas e bloqueado vias desde o domingo (30), quando o petista Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito democraticamente como o novo presidente do Brasil. Os apoiadores bolsonaristas pedem a quebra constitucional por meio de intervenção militar.