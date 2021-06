Fachada de agência em homenagem à cultura soteropolitana vira cartão-postal

O Corredor da Vitória, conhecido pela predominância do verde das árvores centenárias espalhadas ao longo da avenida, ficou mais colorido e parece ter se apossado de um pedaço da arquitetura e do visual histórico de outros pontos da cidade como o Pelourinho e o Santo Antônio Além do Carmo. Isso graças a um mural de 78m² instalado numa agência do Banco Santander que tem como inspiração a identidade cultural e a presença da arte - principalmente na música - no dia a dia do soteropolitano. Uma fachada que brinca com cores e sons da capital baiana e que têm encantado quem passa por ali correndo ou andando e, vez ou outra, dá uma pausa no que está fazendo para registrar o mais novo cartão-postal da região.

Caso de Glauber Luiz, 40 anos, supervisor em uma empresa de alumínios que, no horário do almoço, passou na frente da agência, não deixou de reparar em suas cores vibrantes e se tornou mais um admirador do local. “É bonito, bem diferente do que a gente vê por aqui. E o que mais surpreende é que é um banco, né. Eu mesmo vi o nome Santander, mas fiquei me perguntando se não tava entendendo errado porque não é comum ver agências assim. Mas é ótimo porque tem a nossa cara, a cara do soteropolitano”, destacou.

Glauber virou admirador da fachada colorida (Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Cidade que encanta

E tem a nossa cara justamente por se inspirar no envolvimento que a arte e a cultura têm no cotidiano de quem vive em Salvador. O mural, batizado de ‘Cidade que canta’, é chamado assim por conta do trecho da música ‘Terra festeira’, famosa na voz de Daniela Mercury e que, assim como a fachada, traduz e descreve as cores e a cara de Salvador através da arte. No desenho, estão, além de figuras que remetem à música, visuais característicos da cidade como a Baía de Todos-os-Santos e o Elevador Lacerda.

Quem gostou da mistura foi o jardineiro João Teixeira, 58, que trabalha no Museu Carlos Costa Pinto, em frente à agência, e que achou massa o impacto que a nova fachada deu à avenida. "Tá diferenciado, a pintura é toda linda, véi. Aqui, não tem colorido. Então, o banco fez isso e chama atenção demais por ser muito bonito e porque não tem como você passar sem ver, mesmo com o prédio sendo mais recuado", falou.

Adriano Almeida, 40, garagista, foi na mesma linha de Adriano e acha até que o local tem potencial para virar mesmo um cartão-postal. "Rapaz, virou ponto turístico legal. É bonito de dia e de noite porque a iluminação faz a fachada ficar bem visível até no período noturno. Então, seja no sol ou na lua, o povo tá parando para tirar foto e eu também, não vou mentir. Se tem a cara da nossa cidade, como é que não tira? Ficou massa justamente por fazer o corredor parecer ser um pouco mais de Salvador ", relatou.

Adriano afirma que mural fica lindo até pela noite (Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Homenagem à identidade

O que Adriano aponta é justamente o objetivo da artista que desenvolveu o mural. Ariell Guerra quis, ao optar por trazer elementos característicos à cidade e tons mais vibrantes, fazer do mural um pedaço de tudo que mais representa a capital baiana.

"Trabalhamos tons bem fortes pra trazer um pouco da tradição de Salvador, da cultura que está intrínseca ao soteropolitano. Tivemos como grande inspiração a música, que descreve essa cidade cheia de sons e elementos. A obra quer mesmo estampar a identidade cultural de Salvador no Corredor da Vitória", contou a artista visual, que destacou que uma das principais preocupações no desenvolvimento desse projeto foi respeitar a arquitetura colonial do prédio.

Ariell quis destacar identidade soteropolitana no mural (Foto: Reprodução/Santander)

O objetivo fazia parte também do que o Santander queria que a sua fachada trouxesse para o corredor. Isso é o que garante Thiago Mendonça, superintendente regional do banco. “A ideia é que, no Corredor da Vitória, que predomina o branco e o cinza por ser uma área com muitos prédios residenciais, houvesse uma transformação visual do ambiente, trazendo o colorido e elementos muito importantes da cidade em um ponto muito visitado por turistas e que, querendo ou não, tem potencial para se transformar em um atrativo já que ele dá uma cara diferente para a avenida”, afirmou.

E a ideia não parou por aí. Ainda em Salvador, na Avenida Manoel Dias, na Pituba, outra agência do Santander ganhou uma fachada estilizada que também faz homenagem à cultura da capital baiana e já chama a atenção de quem passa por lá.

Fachada de agência da Pituba também encanta pelo colorido (Foto: Reprodução/Santander)

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro