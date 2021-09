Fachin autoriza Geddel Vieira Lima a cumprir pena no semiaberto

O ex-ministro Geddel Vieira Lima vai cumprir sua pena de prisão no regime semiaberto. A progressão do regime foi autorizada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (10).



Com isso, o ex-ministro poderá trabalhar ou fazer cursos. Atualmente Geddel cumpre atualmente a pena em prisão domiciliar.



A decisão de Fachin ocorre após a Segunda Turma do STF derrubar a condenação do ex-ministro Geddel Vieira Lima e do irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, pelo crime de associação criminosa no caso das malas com milhões de reais encontradas em um apartamento no bairro da Graça, em Salvador, em 2017.



No entanto, a condenação por lavagem de dinheiro foi mantida, mas a punição dos dois foi reduzida em um ano e meio. Agora Geddel cumpre 13 anos e 4 meses de prisão; enquanto Lúcio terá a pena reduzida para 9 anos de prisão.



Na decisão, o ministro Fachin afirmou que Geddel preenche os requisitos para a progressão, como o pagamento de multa de R$1,7 milhão.



“Preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo, conforme já reconhecido, e comprovado o recolhimento do valor definido a título de multa penal, defiro a Geddel Quadros Vieira Lima a progressão ao regime semiaberto".