Faculdade Baiana de Direito arrecada doações para o Asilo São Lázaro

A Faculdade Baiana de Direito está arrecadando doações, que serão destinadas ao Asilo São Lázaro. O local abriga cerca de 90 idosos abandonados pelas famílias ou recolhidos das ruas em situação precária, mas vem passando por redução no número de materiais recebidos e de voluntários.

O Asilo São Lázaro abriga cerca de 90 idosos

(Foto: Divulgação)

Podem ser doados alimentos, roupas em bom estado, material de limpeza e higiene pessoal, máscaras e medicamentos, a serem entregues na sede da faculdade. Para garantir que tudo seja feito de forma segura, por causa da pandemia do novo coronavírus, o material é recolhido no estacionamento do prédio da instituição, que fica ao lado do Hotel Sotero, na rua Dr. José Peroba 123, no bairro do Stiep.

A ação é feita em conjunto pela professora Rose Gatelli, parceira institucional do Asilo São Lázaro, a Faculdade Baiana de Direito e a Baiana Business School.

Outra forma de ajudar o Asilo é fazer um trabalho voluntário no local ou uma doação financeira, de qualquer valor. A conta do local é: Banco do Brasil – Agência: 3460-6 – Conta Corrente: 207407-9 – CNPJ: 32.700.841/0001-06. E os contatos do Asilo são (71) 3393-4448 e (71) 98791-2478.

O CORREIO compartilha boas ideias e atitudes de pessoas e empresas dispostas a fazer a diferença para, juntos, superar a tormenta da pandemia de coronavírus. Tem uma boa história? Compartilhe com a gente.