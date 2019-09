Faculdade de Rondônia é denunciada por emissão de diplomas falsos em nome da Uneb

Uma instituição de ensino superior privada do município de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, foi denunciada por emitir e cobrar por diplomas falsos de pós-graduação em nome da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

A informação foi divulgada pela Uneb, que, em nota emitida nesta sexta-feira (20), afirmou que protocolou uma notícia-crime junto ao Ministério Público Federal (MPF-BA - Procuradoria da República na Bahia), o que significa dizer que levou a suposta fraude ao conhecimento das autoridades.

“Segundo denúncias, a instituição vem utilizando o nome do Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) da Uneb para, de meio fraudulento, emitir diplomas falsos de Pós-Graduação Stricto Sensu, além de cobrar valores para realização desses cursos”, disse a estadual baiana.

Na mesma nota, a Uneb também informou que, em 12 de junho de 2019, por meio da própria Procuradoria Jurídica, ofereceu representação criminal ao MPF-BA, que a encaminhou à Polícia Federal.

“É importante frisar que os cursos de mestrado e doutorado oferecidos pela Universidade fazem parte do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) e são regulados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), tendo passado por rigoroso processo de avaliação até a sua recomendação e início de funcionamento”, completa esclarecimento.

Na nota, a universidade disponibiliza, ainda, a lista de todos os cursos, de graduação e pós-graduação próprios e em associação junto a outras universidades e instituições do país. Ainda segundo a Uneb, o processo de associação com outras instituições é realizado por meio de acordo de cooperação, com “celebração” publicada em veículo oficial e junto às instâncias jurídicas responsáveis.

O CORREIO tentou contato com o MPF, mas não obteve retorno.

Veja a íntegra da nota da Uneb:

“A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) protocolou notitia criminis referente à fraude supostamente praticada por entidade privada, que se apresenta como Instituição de Ensino Superior, localizada em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Segundo denúncias, a instituição vem utilizando o nome do Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) da Uneb para, de meio fraudulento, emitir diplomas falsos de Pós-Graduação Stricto Sensu, além de cobrar valores para realização desses cursos.

Em 12 de junho de 2019, a Uneb, através de sua Procuradoria Jurídica, ofereceu representação criminal à Procuradoria da República na Bahia, que a encaminhou à Polícia Federal. É importante frisar que os cursos de mestrado e doutorado oferecidos pela Universidade fazem parte do Sistema Nacional de Pós-Graduação – SNPG e são regulados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, tendo passado por rigoroso processo de avaliação até a sua recomendação e início de funcionamento.

A lista completa dos cursos está disponível no portal da Universidade no endereço https://portal.uneb.br/ppg/pos-graduacao-stricto-sensu, onde é possível verificar todos os cursos próprios, em associação ou em rede com outras Universidades do país ou do exterior, bem como no site da Plataforma Sucupira CAPES, portal que veicula todas as informações a respeito dos cursos recomendados no Brasil: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/.

O processo de associação com outras instituições é realizado através de acordo de cooperação entre as instituições, cuja celebração é publicada em veículo oficial e tramita junto às instâncias jurídicas responsáveis.

O ingresso nos Programas de Pós-Graduação da Universidade, em qualquer modalidade de oferta ou natureza do curso, se dá através de processo seletivo previsto em Edital específico, publicado em veículo oficial e amplamente divulgado para toda a comunidade, não havendo inscrições diretas em vagas. O diploma de mestre e doutor é emitido quando do cumprimento de todos os requisitos do curso e atestado por banca examinadora e documentos institucionais obrigatórios”.