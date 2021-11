Faculdade oferece 10 bolsas de estudos gratuitas para 1º semestre em Pedagogia

A Faculdade Olga Mettig está oferecendo 10 bolsas gratuitas de primeiro semestre de 2022 para candidatos e candidatas ao curso de pedagogia da instituição. A ação foi lançada na última semana através do edital que selecionará os sortudos e tem inscrições abertas no site da instituição até o dia 30 de novembro.



Diretor da Uninassau, Rafael Andrade ressalta que ação destaca o comprometimento da instituição com ações que promovam mudança. “Assumimos um compromisso social de favorecer aos discentes o acesso às informações e, sobretudo, a um processo de formação de um cidadão crítico e atuante na sua condição de agente transformador da realidade”, fala Andrade.

De acordo com o diretor, a Olga Mettig, tem como perfil a promoção de ações deste caráter. “Ainda que como uma instituição privada, empreende diferentes meios de favorecer o acesso ao ensino superior de qualidade por aqueles que não podem pagar por isso, através de concessão de bolsas, descontos, construção de parcerias e apoios a projetos que atuam na educação de jovens menos favorecidos economicamente”, explica o diretor Rafael Andrade.

Além das 10 bolsas de 100%, a instituição oferece ainda 90 bolsas com desconto de 70% no mesmo curso e 55 bolsas de 70% nos cursos de pós-graduação. Mais informações estão disponíveis em http://faculdadeolgamettig.edu.br ou através do WhatsApp (71) 98248-4094