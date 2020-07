Faculdade oferece consulta gratuita com nutricionistas; veja como solicitar

A Unijorge está oferecendo consultas gratuitas com nutricionistas. A consulta é feita online, por videochamada, e tem duração de 40 minutos. O serviço é ofertado a todos que quiserem participar.

O atendimento é realizado por nutricionistas e estudantes do curso de Nutrição da Unijorge. O grupo suspendeu a assistência prestava de forma presencial nos consultórios do Instituto de Saúde, por conta da pandemia.

Para solicitar participação, basta se inscrever preenchendo o formulário disponível no site www.unijorge.edu.br. Na consulta são prestadas orientações sobre alimentação saudável e é desenvolvido um plano alimentar individualizado para cada paciente.

“Sabemos que neste período de quarentena as pessoas estão com suas rotinas alteradas, permanecendo em casa, na maioria das vezes sedentárias e com aumento da ingestão de alimentos industrializados. Este cenário, associado à falta de orientações nutricionais adequadas à sua nova realidade, pode contribuir para um aumento inadequado de peso, carências nutricionais ou até o adoecimento”, explica Ana Paim, coordenadora do curso de Nutrição da Unijorge e mestre em Alimentos, Nutrição e Saúde.

O serviço é voltado para pessoas que estão em busca de melhorar a saúde, adotar uma alimentação melhor, diabéticos, hipertensos ou pessoas com dislipidemia, obesidade, magreza, doenças do trato digestório, etc. O serviço está disponível para todas as idades.