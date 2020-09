Faculdade repassa cinco respiradores para Secretaria de Saúde de Jacobina

A Faculdade AGES de Medicina entrega na sexta-feira (18) cinco respiradores à Secretaria Municipal de Saúde de Jacobina, para ajudar no tratamento à covid-19. Também serão entregues nove condicionadores de ar Split para equipar hospitais e duas autoclaves hospitalares.

O repasse será feito através do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (Coapes), e o total de recursos já destinados pela Ages para o município ultrapassa R$ 3 milhões em obras e equipamentos de saúde. Já foram entregues materiais como desfibriladores, camas hospitalares, mesas cirúrgicas e lavadoras hospitalares para desinfecção de instrumentos cirúrgicos.

“A existência do Coapes e dos repasses que a instituição faz ao município são importantes em dois sentidos: primeiro porque impacta positivamente no desenvolvimento do serviço de saúde da cidade e segundo porque estrutura espaços que serão importantes para as práticas dos nossos alunos, como hospitais e unidades de saúde. Ou seja, fortalece ao curso de medicina e a cidade de Jacobina, que passam a se desenvolver juntos”, diz Elaine Rodrigues Ferreira Lima, diretora de Campus da Faculdade AGES de Medicina.

O contrato que prevê que a faculdade fizesse repasse de 5% da receita foi assinado em 2017. Também nele está previsto a oferta da rede municipal de saúde como campo de prática para os alunos.

Como parte dos repasses, a AGES também vem realizando obras em Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde da Família de Jacobina. Serão entregues ao município as obras das unidades de Catuaba, Novo Amanhecer, Félix Tomaz, Junco, Pau Ferro e de Novo Paraíso.