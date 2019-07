Fafá de Belém critica fala de Damares sobre 'falta de calcinhas' em abusos infantis

A cantora Fafá de Belém postou um vídeo desabafando contra a ministra Damares Alves, que deu uma declaração relacionando o estupro de meninas na Ilha de Marajó, no Pará, à falta do uso de calcinhas. No sábado (27), Fafá compartilhou uma mensagem criticando a fala da ministra, que foi dada na última quarta, durante cerimônia de apresentação dos resultados do programa Abrace o Marajó.

Damares defendeu a construção de fábricas de calcinha na região para combater o tráfico sexual. "Especialistas chegaram a falar para nós que as meninas lá são exploradas porque elas não têm calcinhas, elas não usam calcinha porque são pobres”, afirmou.

Fafá, que é paraense, afirmou estar "horrorizada" com a declaração de Damares. Ela disse que iria dedicar seu sábado ao repúdio às declarações da ministra. "O drama dessas meninas é uma tragédia humana sem precedentes. Meninas são negociadas com 10, 12 anos. O uso sexual dessas meninas é trocado por alimento na curva do Marajó", afirma Fafá.

Ela continuou: "Não é uma fábrica de calcinhas, ministra, que vai resolver o problma das meninas. É uma política séria, social, de amparo às essas meninas e a suas famílias. O dia inteiro será dedicado a essas meninas que precisam de proteção e não de fábrica de calcinhas".

A cantora ainda compartilhou uma nota de repúdio publicada pelo Ministério Público do estado. "Não é a primeira vez que a Ministra fala algo infeliz, mas desta vez passou dos limites".

Assista: