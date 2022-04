Falcão lembra jogos do Bahia no Joia da Princesa e vibra com acerto: 'Chance da vida'

Último jogador contratado pelo Bahia durante a janela de transferências do futebol brasileiro, o volante Lucas Falcão foi apresentado na tarde desta segunda-feira (18), no CT Evaristo de Macedo. Aos 24 anos, o jogador se destacou ao ser vice-campeão gaúcho pelo Ypiranga-RS, e agora quer repetir o sucesso pelo Esquadrão.

No seu primeiro contato com os tricolores, Lucas garantiu que não vai faltar entrega durante a passagem pelo Bahia.

"[A torcida] pode esperar muita vontade, muita gana. Eu passei por clubes de menor expressão, essa é a oportunidade da minha vida, estou aqui para agarrar com todas as forças possíveis e a torcida pode esperar muita raça, muita vontade de vencer, muito companheirismo. Dedicação e futebol não vão faltar", iniciou ele.

No Esquadrão desde a semana passada, o jogador já está regularizado e pode ser relacionado por Guto Ferreira para o duelo contra o Azuriz, nesta terça-feira (19), às 19h30, pela Copa do Brasil. Como estava jogando regularmente pelo Ypiranga, Falcão garante que está pronto para entrar em campo.

"Estou pronto para jogar. Até falei com a minha esposa que se eu pudesse já tinha ido para o jogo contra o Náutico. A vontade é imensa de vestir essa camisa e contribuir. Mas está nas mãos do professor e se ele precisar eu estou pronto para ajudar", completou.

Passado tricolor

Baiano de Feira de Santana, Lucas Falcão nunca atuou por equipes do estado. Antes de jogar pelo Ypiranga, ele passou por clubes como Tombense e Avaí. Por isso, o volante não escondeu a felicidade em voltar para a terra natal.

"É um sentimento de prazer enorme. Eu, os meus pais e os meus irmãos sempre fomos muito ligados ao futebol, mas nunca tive a oportunidade de jogar em um clube de expressão da minha cidade. Hoje eu tenho a oportunidade de jogar no maior clube do estado e a sensação é de dever cumprido por realização, vestir um manto pesado, um clube de muita tradição. Eu estou aqui para trazer orgulho para o clube, a minha família e marcar a minha história no Bahia", conta.

O volante revelou ainda um passado tricolor. Ele conta que na infância, acompanhava os jogos do Bahia em Feira de Santana. O Lucas diz que guarda com carinho a temporada 2008, período em que o tricolor mandou as partidas regularmente no estádio Joia da Princesa já a Fonte Nova estava interditada.

"Meus pais torcem muito para o Bahia, o meu irmão também. Infelizmente eu tinha um tio que acabei perdendo, e a minha avó. Acredito que se eles estivessem aqui estariam torcendo muito. O Bahia marcou muito a nossa vida, teve um tempo que o Bahia mandou os jogos no Joia da Princesa, lembro do tempo do Ávine, e isso marcou muito a minha vida, acompanhei com os meus pais praticamente todos os jogos. Não tive oportunidade de jogar aqui no tempo da base, quis muito, mas por alguns motivos não aconteceu. Mas hoje eu estou aqui e é um sentimento que não dá nem para descrever.