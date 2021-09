Falha no sistema do Ministério da Saúde impede atualização de dados da covid na Bahia

Neste sábado (11), uma instabilidade na plataforma e-SUS Notifica, do Ministério da Saúde, que realiza o registro dos casos de covid-19 no Brasil, impossibilitou que a Bahia tivesse acesso aos dados das últimas 24 horas. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (Sesab). Segundo o órgão, essa é uma falha recorrente desde o lançamento da nova versão em 8 de setembro de 2021.

Até às 16 horas deste sábado, foram feitas oito tentativas para a extração de dados foram realizadas sem que houvesse sucesso na operação. As equipes de tecnologia da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb), assim como da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado (Divep) contactaram o Ministério da Saúde, mas até o momento não houve reestabelecimento da conexão.

Ainda segundo a Sesab, a Bahia é pioneira na integração de três bases ministeriais desde o início da pandemia da covid-19. Os dados dos sistemas e-SUS Notifica, SivepGripe e o GAL/Lacen são extraídos de modo automatizado e uma série de algoritmos desenvolvidos pela equipe de tecnologia retiram duplicidades a fim de ter uma base íntegra e fidedigna ao cenário epidemiológico. No entanto, após o lançamento da nova versão do e-SUS Notifica pelo Ministério da Saúde, o órgão federal não tem disponibilizado a massa de dados completa no ambiente de homologação, impedindo assim, a análise adequada dos dados.

A Sesab afirma que assim que for reestabelecida a conexão com o sistema ministerial, os dados serão disponibilizados para acesso público. Até a última sexta (10), a Bahia tinha 1.225.697 casos confirmados desde o início da pandemia, com 1.196.762 já são considerados recuperados, 2.308 encontram-se ativos, além de 26.627 mortes.