Falha no sistema impede divulgação do boletim com dados da covid na Bahia

A plataforma e-SUS Notifica, do Ministério da Saúde, que realiza o registro dos casos de covid-19 no Brasil, enfrenta uma instabilidade nesta terça-feira (21) que impossibilitou que a Bahia tivesse acesso aos dados das últimas 24 horas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (Sesab), essa é uma falha frequente desde o lançamento da nova versão no dia 8 de setembro.

A secretaria ainda informou que, com a nova versão do e-SUS Notifica, o Ministério da Saúde federal não tem disponibilizado a massa de dados completa no ambiente de homologação, impedindo assim, a análise adequada dos dados.

Até às 16 horas deste sábado, foram feitas diversas tentativas para a extração de dados foram realizadas sem que houvesse sucesso na operação. As equipes de tecnologia da Sesab, da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb), assim como da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado (Divep) contactaram o Ministério da Saúde, mas até o momento não houve reestabelecimento da conexão.

A Sesab afirma que assim que for reestabelecida a conexão com o sistema ministerial, os dados serão disponibilizados para acesso público. Até a última segunda (20), a Bahia tinha 1.229.200 casos confirmados desde o início da pandemia, com 1.200.087 já são considerados recuperados, 2.342 encontram-se ativos, além de 26.771 mortes.