'Falo com ela todos os dias', revela Daniel, do BBB20, sobre Marcela

Casal no Big Brother Brasil 20, Daniel Lenhardt e Marcela Mc Gowan ainda não deixaram claro se mantiveram (ou não) o namoro fora do confinamento. O gaúcho chegou a dizer que o status de relacionamento dos dois é 'complicado', sem garantir se acabou ou se o romance segue. Porém, os dois ainda se falam com uma grande frequência.

"Eu falo com a Marcela todos os dias. A gente tem um grupo junto com a Gi e com a Ivy, que são pessoas muito queridas para mim", afirmou Daniel, em entrevista ao GShow.

O BBB20 já acabou há duas semanas, mas o ator contou que ainda não se acostumou com o fim do reality show. "Estou tentando assimilar tudo que aconteceu dentro da casa. Às vezes a ficha não cai. Mas estou recebendo muito apoio dos fãs".

O gaúcho está passando o isolamento social com os irmãos, Tomas e Tadeu, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. "Tem muita natureza, eu precisava muito disso. (...) A quarentena está muito difícil, mas o carinho dos fãs está sendo muito bom e confortante".

Sobre seus projetos, Daniel contou que pretende continuar a estudar para se aprimorar como ator e que quer seguir a fazer trabalhos como modelo. Mas isso está em segundo plano.

"Estou tentando organizar muita coisa neste período, pensando em coisas para o futuro e tentando tirar um tempo para mim, fazendo treinos, dando uma meditada para a cabeça ficar 100% boa".