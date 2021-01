Falsa esperança: após 24h sem homicídios, RMS volta registrar mortes violentas

Não deu nem tempo para a Secretaria de Segurança Pública (SSP) respirar. Pouco depois de anunciar que a Região Metropolitana de Salvador atingiu o marco de 24 horas sem homicídios, no sábado (2), a localidade voltou a ser palco de assassinatos já no terceiro e quarto dias do ano.



De 0h de domingo (3) até 13h desta segunda-feira (4) – a última atualização das ocorrências do site da SSP foi às 00h56 – foram contabilizados sete homicídios registrados, sendo três em Salvador, nos bairros de São Caetano, Mata Escura e Águas Claras, e quatro na RMS, nos municípios de Camaçari, Vera Cruz, Monte Gordo e Simões Filho.



No sábado (2), a SSP divulgou que as 13 cidades da RMS completaram 24 horas sem registro de morte violenta (homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte). Neste dia também não houve tentativa de homicídio nos municípios do entorno da capital. No entanto, no primeiro dia do ano, dos oito crimes contra a vida, cinco foram na RMS.



Um dos casos do domingo aconteceu na Rua da Jaqueira, em Monte Gordo. Benvindo Alves da Silva, 47 anos, estava num bar quando foi baleado por um desconhecido. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 23h, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 59ª CIPM recebeu a informação de um homicídio.



Chegando ao local, os policiais militares foram informados que a vítima tinha sido socorrida por populares para UPA de Monte Gordo, onde foi confirmado que ela não resistiu aos ferimentos. “Segundo testemunhas, o suspeito estava escondido no mato e disparou com arma de fogo contra a vítima e fugiu”, diz nota da PM enviada ao CORREIO.



A Polícia Civil informou que o caso será apurado pela 33ª DT/Monte Gordo. “A autoria e a motivação serão investigadas. Não há informações sobre antecedentes”, diz nota da Polícia Civil. O CORREIO tentou localizar os parentes de Benvindo, sem sucesso.



Ainda no domingo foram assassinados dois homens na RMS. Um em Camaçari e outro em Vera Cruz. Ambos estavam sem identificação. Já nesta segunda-feira (04), o único assassinato registro foi de uma mulher na cidade de Simões Filho.



Salvador

Em Salvador, Roberto Goncalves Filho, 46, foi assassinado na Rua Pedro Felsemburg, onde morava. De acordo com a PM, a 48ª CIPM foi acionada com a informação de um homicídio por volta das 08h50, na Rua da Igreja Raio de Luz, próximo à estação do metrô. “O corpo do homem, vítima de golpes de arma branca, foi localizado em via pública. A área foi isolada e a Polícia Técnica acionada”, informou a PM.



Ainda em Salvador foram mortos William Santos Miranda, 25, na Rua Padre Luís em São Caetano e Davi Puridade Souza, 29, na Travessa Benedito Jenkis, em frente a um mercado.