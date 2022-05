'Falsa grávida' é presa com 6 kg de semente de maconha escondidos na barriga

Um mulher foi presa em flagrante, na tarde desta quinta-feira (19), transportando drogas em uma viagem de ônibus no Paraná. A suspeita, que aparentava estar grávida, escondia seis quilos de semente de maconha na barriga falsa.

Policiais federais realizavam fiscalização na rodovia BR 277, quando pararam um ônibus interestadual, que saiu de Foz do Iguaçu e tinha como destino a cidade de Porto Alegre. Na ação, o cão de serviço policial indicou que uma das passageiras teria alguma irregularidade, sendo necessária uma verificação mais apurada.

A "mulher grávida" foi retirada do ônibus, quando novamente o cão policial apontou para sua barriga. Ao levantar a blusa, foi constatado que a passageira usava uma cinta abdominal e que, ao retirar, havia uma sacola plástica contendo sete pacotes com mais de seis quilos de semente de maconha.

Com a constatação, a passageira e as sementes foram levadas para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foi detida em flagrante.