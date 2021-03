Falsa jurista Cátia Raulino é presa em Florianópolis

A suposta jurista Cátia Regina Raulino foi presa nessa quarta-feira (24) na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Ela é investigada por exercício ilegal da profissão e por plagiar trabalhos de alunos em Salvador.

Após ser presa, Cátia Raulino, que dizia ser formada em Direito, com mestrado, doutorado e pós-doutorado, mas nunca apresentou documentos comprovando, foi levada para a sede da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) da cidade catarinense, onde está custodiada. Ela aguarda transferência para a capital baiana.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que a falsa jurista havia fugido para Florianópolis. O mandado de prisão foi expedido pela 9ª Delegacia (Boca do Rio), em Salvador, e ela foi localizada após um contato da polícia baiana com a catarinense.

“No cumprimento do mandado de busca e apreensão, descobrimos que ela havia fugido para outro estado. Nas investigações entramos em contato com a Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública de Santa Catarina, onde ela foi localizada e o mandado de prisão, cumprido”, informou o titular da 9ª Delegacia, delegado Antônio Carlos Magalhães Santos.

Cátia Raulino foi indiciada pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica. O inquérito foi encaminhado à Justiça em outubro do ano passado.

Ela passou a ser investigada em agosto do ano passado, após uma denúncia de alunas de uma faculdade particular em Salvador, que disseram ter sido plagiadas. Quando foi chamada para apresentar à polícia os documentos de que era formada em Direito, a mulher não forneceu os documentos. Além disso, a polícia informou que as universidades onde ela diz ter feito os cursos negam que ela tenha concluído as graduações.