Falsos agentes de endemias enganam moradores e furtam casas na Bahia

Criminosos têm se passado por agentes de endemias, usando farda falsa e até mesmo crachás da prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia,, a fim de obter acesso às residências e cometer furtos ou golpes.

Em nota enviada nesta sexta-feira (2), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) esclareceu que os agentes de endemias são devidamente uniformizados com farda azul, calça jeans e chapéu ou boné azul escuro identificado e timbrado com o brasão da prefeitura e devem apresentar crachá de identificação.

Além disso, os agentes não adentram o interior dos imóveis, pois só realizam a inspeção na parte externa. A prefeitura ainda alertou que caso a população identifique as características dos indivíduos que estão se passando por esses profissionais, deve acionar a presença da polícia imediatamente.

Em caso de dúvida, as pessoas podem ligar para o setor de endemias pelo 3429-7421, para se informar e identificar o nome do agente para autorizar o acesso ao imóvel sob supervisão do proprietário que deve acompanhar o trabalho. Também podem entrar em contato com a Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), por meio do número 3429-7432, para se certificar de que a pessoa que se apresenta como agente de endemias é mesmo servidor do órgão.