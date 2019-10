Falta um mês: veja lista de aulões gratuitos do Enem e como praticar para a prova

A contagem regressiva começou: nesta quinta-feira (3) faltará apenas um mês para o início do Enem. E agora? É hora de colocar o pé no freio e desacelerar? Usar o que resta de fôlego para meter a cara nos estudos? É para entregar nas famosas mãos de Deus ou fazer um esforcinho extra? Calma.

Para quem ainda está inseguro com alguns conteúdos ou sente a necessidade de fazer uma revisão, uma boa notícia. Faltando pouquíssimo tempo para o início do Enem, instituições de ensino promovem aulões para que os estudantes possam revisar os principais assuntos que caem na prova.

A estratégia é uma das melhores nesse período, segundo Daniela Praia, coordenadora pedagógica do Instituto Dom de Educar (Rede FTC).

"Apostar em aulões é muito positivo. Muitas instituições fazem, há várias opções pela cidade. É bom não apenas para revisar o conteúdo, mas para trabalhar a questão do tempo que se tem na prova, abordar que tipo de questão é cobrada", explica.

Mas cuidado para não confundir. Não é para se matar de estudar e ainda acrescentar os aulões na rotina. O equilíbrio, segundo a coordenadora, é fundamental para um bom desempenho no exame.

"Nesse período, o aluno não precisa aumentar o ritmo, basta manter a rotina normal de estudos durante a semana. Só que ele também precisa cuidar da saúde mental. Uma dica é separar o final de semana para se libertar mesmo. Fazer o que o gosta, seja ficar com a família, praticar esportes, sair com os amigos. É tão importante quanto ter disciplina nos estudos", completa.

App Prova Enem (iOS | Android)

A professora de Redação Rozana Pires dá mais dicas. Além dos aulões, ela indica que os alunos pratiquem, façam exercícios. "Os aulões são muito bons, porque como são diversos professores, possibilita novas visões sobre os temas estudados. Só que, além disso, nessa reta final, o aluno precisa treinar. Pegar os cadernos dos anos anteriores do Enem e, no caso da Redação, se antenar nos temas atuais. Uma boa dica é ver filmes que contem fatos históricos, documentários".

No entanto, só praticar não adianta. Segundo ela, o ideal é que, após refazer a prova ou escrever um texto, o aluno procure um professor que possa indicar os erros cometidos e que esclareça onde o estudante precisa evoluir.

Adepta do estudo alternativo, como chama, a estudante Laís Martins, 17, diz que os aulões, filmes e atividades como estudo em grupo ajudam na hora de fixar o conteúdo.

"É bom, porque saímos um pouco da sala de aula, que é um ambiente que pode nos desgastar. Eu não acho que nenhuma atividade dessas substitui a aula, mas elas servem para somar", opina.

A jovem, que pretende estudar Arquitetura, diz que já está programando sua agenda para a reta final do Enem. "Eu, sempre que posso, vou nos aulões. Me ajudam bastante, porque trocamos muita ideia, debatemos com professores que pensam de diversas formas. Às vezes alguns explicam de um jeito que fica mais fácil de entender. Já me cadastrei em alguns online. É uma novidade para mim, que sempre fui nos presenciais. Acho que vou gostar", diz.

O Enem 2019 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Com o resultado da avaliação, que será divulgado em janeiro de 2020, os participantes podem pleitear uma vaga em universidade pública ou particular por meio dos programas educacionais do governo federal.

São eles: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni), Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies), além de instituições portuguesas.

Foto: Morgana Miranda/Arte CORREIO

Opções de aulões

Vários aulões estão sendo realizados em Salvador por causa do Enem. Neste mês de outubro, há algumas opções gratuitas. A Unime, por exemplo, vai promover um curso interativo e gratuito de Redação, voltado para alunos de escolas públicas. As aulas serão transmitidas por um telão nas unidades de Salvador e Lauro de Freitas, e as inscrições podem ser feitas no site Trilha do Enem.

O curso será conduzido pela professora e youtuber, Pamella Brandão, especialista em Língua Portuguesa e em Técnicas de Redação. O próximo aulão previsto será nesta quarta-feira (2), na Unime Salvador, com tema 'O que é tópico frasal? Como fazer a introdução da Redação?'.

Ainda na instituição, que realiza a transmissão de aulões sempre às quartas-feiras (com turmas às 9h e às 14h), acontecerão outros dois eventos do tipo. Um no dia 9 de outubro, sobre 'Como fazer a conclusão da Redação? Como criar o projeto de intervenção perfeito?', com exemplos práticos, e outro no dia 16 do mesmo mês, com abordagem 'Como não fugir do tema da Redação? O que pode zerar minha redação?'.

Já na Unime de Lauro de Freitas, que realiza transmissões aos fins de semana, haverá um aulão já neste sábado (5), sobre 'Como fazer a conclusão da redação? Como criar o projeto de intervenção perfeito?', também com exemplos práticos. Haverá ainda um segundo encontro, no dia 19 deste mês, com abordagem sobre 'Como não fugir do tema da Redação? O que pode zerar minha Redação?'. No dia 12, por ser feriado, não haverá nenhuma atividade.

A UniRuy | Wyden também promoverá um aulão gratuito no dia 13 de outubro, das 8h às 12h, no Teatro Jorge Amado. No evento, haverá revisões de Química, Física, Biologia, Matemática, Língua Portuguesa, Geografia, História e Redação. Ao todo serão disponibilizadas 518 vagas e as inscrições podem ser feitas no site go.wyden.to/aulaouniruy.

Para participar, o estudante deve se inscrever e comparecer ao local do evento com documento de identificação com foto e o convite impresso recebido por e-mail.

Os estudantes que participarem do evento poderão ainda se inscrever para o Simulado do Enem da Instituição de Ensino Superior, que acontece no dia 20 de outubro no campus Paralela, das 9h às 13h. A avaliação utiliza o mesmo sistema de correção do Enem, chamado de Teoria da Resposta ao Item (TRI) e é uma espécie de ensaio para o dia do exame.

Todos os alunos receberão o cartão de desempenho com a pontuação alcançada e simulador do Sisu, onde será possível verificar as áreas nas quais ele obteve melhor desempenho e quais ele precisa melhorar para acessar a faculdade no curso desejado.

Sem sair de casa

Para aqueles estudantes que preferem estudar em casa e não curtem o ambiente mais cheio dos aulões, não tem desculpa. Hoje em dia já existem atividades desse tipo totalmente virtuais e é possível participar no conforto de casa. Tudo pelo computador ou celular.

Uma plataforma que aposta nesse formato é o Brasil Escola, que realizará dois aulões de revisão: um nesta quinta (3), com foco em Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Redação, e outro no dia 10 de outubro, quanto serão revisados os assuntos de Matemática e Ciências da Natureza.

Nos dois dias, as atividades serão transmitidas a partir das 19h, no canal do Brasil Escola no YouTube.

Outra opção é estudar através do Pré-Enem a Distância Uninter, que disponibiliza 350 videoaulas. Para ter acesso, basta acessar o https://www.uninter.com/enem/ e realizar um cadastro gratuito.

Há também opções para quem assimila melhor o conteúdo de forma lúdica. Essa é a proposta da plataforma de estudos Descomplica, que promoverá o Aulão Relashow, que acontece nos dias 2 e 9 de novembro, véspera das provas do Enem, com transmissão gratuita para todo o Brasil. As incrições devem ser feitas pelo site https://descomplica.com.br/relashowenem/.

A aula de revisão começa às 9h e terá uma programação musical com professores e artistas que, juntos, ensinarão de forma descontraída. Esse ano, os docentes do curso gravaram clipes de paródias e músicas inéditas com os temas que mais caem na prova, na companhia de cantores como Pocah, Aretuza Lovi, Mc Zaac, Braza e Pankadón.

Além disso, o site oferece resumos, dicas, e-books, mapas mentais, podcasts, aulas ao vivo e gravadas, que estarão à disposição até o dia da prova.

COMO BAIXAR PROVAS ANTERIORES DO ENEM

1- Acesse o site http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos;

2- Selecione o ano desejado no topo da página (1998 a 2018);

3- Escolha a cor do caderno desejado (as questões entre os cadernos são iguais, mudando apenas a ordem);

4- Se atente para o dia da aplicação do caderno, já que a prova é dividida em dois dias, com diferentes disciplinas;

5- Após resolver as questões, baixe os gabaritos correspondentes na mesma página e confira!

CALENDÁRIO DOS AULÕES GRATUITOS

2 de outubro: O que é tópico frasal? Como fazer a introdução da Redação?

Local: Unime Salvador (turmas às 9h e às 14h)

Endereço: 3º piso do Shopping Paralela - Av. Luís Viana, 8544 - Alphaville

Inscrições: Trilha do Enem.



3 de outubro: Revisão de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Redação (online)

Local: Canal do Brasil Escola no YouTube, às 19h



5 de outubro: 'Como fazer a conclusão da Redação? Como criar o projeto de intervenção perfeito?'

Local: Unime Lauro de Freitas (8h às 12h)

Endereço: Av. Luis Tarquínio Pontes, 600, Centro

Inscrições: Trilha do Enem.

9 de outubro: Como fazer a conclusão da Redação? Como criar o projeto de intervenção perfeito?

Local: Unime Salvador (turmas às 9h e às 14h)

Endereço: 3º piso do Shopping Paralela - Av. Luís Viana, 8544 - Alphaville

Inscrições: Trilha do Enem.

10 de outubro: Revisão de Matemática e Ciências Biológicas (online)

Local: Canal do Brasil Escola no YouTube, às 19h

13 de outubro: UniRuy | Wyden - Revisões de Química, Física, Biologia, Matemática, Língua Portuguesa, Geografia, História e Redação.

Local: Teatro Jorge Amado (8h às 12h)

Inscrições: go.wyden.to/aulaouniruy

16 de outubro: 'Como não fugir do tema da Redação? O que pode zerar minha Redação?'

Local: Unime Salvador (turmas às 9h e às 14h)

Endereço: 3º piso do Shopping Paralela - Av. Luís Viana, 8544 - Alphaville

Inscrições: Trilha do Enem.

19 de outubro: Como não fugir do tema da Redação? O que pode zerar minha Redação?

Local: Unime Lauro de Freitas (8h às 12h)

Endereço: Av. Luis Tarquínio Pontes, 600, Centro

Inscrições: Trilha do Enem.

2 de novembro: Relashow (online)

Horário: 9h

Incrições: https://descomplica.com.br/relashowenem/



9 de novembro: Relashow (online)

Horário: 9h

Incrições: https://descomplica.com.br/relashowenem/