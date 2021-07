'Falta um pouco de concentração', diz Bruno Oliveira

O Vitória vem enfrentando dificuldade para encontrar o caminho do gol durante a Série B do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro é dono do segundo pior ataque do torneio. Assim como dois integrantes da zona de rebaixamento - Londrina e Brasil de Pelotas -, o Leão anotou apenas seis tentos nas nove primeiras rodadas da competição.

No entanto, no sábado passado, os torcedores rubro-negros comemoraram um golaço. Bruno Oliveira deixou o banco de reservas e, de falta, anotou o tento que garantiu, aos 40 minutos do 2º tempo, o empate em 1x1 com o Goiás, no Barradão.

Na avaliação do meia, o time está no caminho certo para corrigir os erros de pontaria, mas precisa de um pouco mais de concentração diante da meta adversária.

"A gente vem fazendo boas partidas, controlando o adversário, mas falta um pouco de concentração na hora da finalização, coisa que a gente está trabalhando muito já. É continuar trabalhando que a bola vai entrar", afirmou Bruno Oliveira.

O elenco do Vitória aprimorou a pontaria no treino desta terça-feira (6) e pretende colocar os ajustes em prática no sábado (10), às 19h, quando enfrenta o Confiança, no estádio Batistão, em Aracaju.

Antes do Leão entrar em campo, outros oito jogos acontecerão na 10ª rodada da Série B e Bruno Oliveira pretende acompanhá-los por dois motivos. "Gosto de assistir bastante porque uma hora ou outra a gente vai enfrentar o adversário que está assistindo. E é bom também para ficar acompanhando a tabela".

Com sete pontos, o Vitória ocupa a 16º posição na tabela. O Confiança tem um ponto a mais e aparece em 15º lugar. "A gente vem cada vez melhorando o desempenho dentro de campo. Falta o detalhe. Quando começar a entrar a bola, automaticamente a gente vai subir na tabela", projeta Bruno Oliveira.