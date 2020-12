'Faltou efetividade', lamenta Douglas após eliminação na Argentina

A esperança que o Bahia nutria em conseguir reverter a vantagem no confronto com o Defensa y Justicia e conquistar uma vaga inédita na semifinal da Copa Sul-Americana chegou ao fim.

Na noite desta quarta-feira (16), o Esquadrão voltou a ser derrotado pelo time argentino ao cair por 1x0 no estádio Norberto Tomaghello e deus adeus ao torneio internacional.

Na análise do goleiro Douglas, o Bahia fez um bom primeiro tempo, mas faltou acertar a pontaria para converter as chances criadas e vencer o duelo.

"Nos faltou efetividade. Acredito que no jogo de ida sofremos muitos gols que poderiam ser evitados. Hoje tivemos grandes chances, não fizemos e acabamos eliminados. A gente sai chateado porque sabíamos que poderíamos sair classificados, mas o Defensa foi mais efetivo", disse ele.

"Fizemos um bom primeiro tempo, o goleiro deles fez boas defesas. Fizemos um bom segundo tempo também, mas precisávamos do gol para tirar a pressão. Não conseguimos e saímos muito chateados", continuou.

Com a eliminação na Sul-Americana, o Bahia passa a focar agora apenas no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (20), o Esquadrão visita o Flamengo, no Maracanã.