Família invade necrotério após desconfiar que idosa estava viva na Bahia

Uma confusão foi registrada, na manhã desta quinta-feira (27), dentro do Hospital Municipal Dr. Altino Lemos Santiago, em Formosa do Rio Preto, no Oeste do estado. Tudo começou quando a família de uma idosa de 70 anos entrou no necrotério da unidade médica e percebeu movimentos no corpo.

Houve comoção geral entre os parentes da paciente, que apontaram negligência médica. Novos exames foram realizados e confirmaram a morte da idosa, gerando ainda mais revolta entre os familiares. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma aglomeração no corredor do hospital. A Polícia Militar foi acionada para conter a confusão e o diretor da unidade registrou uma ocorrência na delegacia da cidade alegando danos materiais.

Em nota, a Polícia Civil informou que "populares invadiram o necrotério do hospital e simularam um culto alegando que uma mulher, que foi constatado o óbito anteriormente, estava viva. Novos exames foram realizados pela equipe médica para comprovar o óbito e, a partir disso, os populares passaram a depredar o local". Ainda de acordo com a polícia, os envolvidos serão intimados para prestar esclarecimentos.

A idosa foi internada na terça-feira (25) apresentando sintomas de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A Prefeitura da cidade informou ao CORREIO que a paciente era portadora de doença de Chagas, hipertensa e com histórico de Cirurgia Exploratória Digestiva.

"Por se tratar de um caso de alta complexidade, o hospital solicitou para Central de Regulação a transferência da paciente para o Hospital do Oeste, a fim de que fosse realizada uma avaliação neurológica", diz a nota.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Formosa do Rio Preto, na noite de quarta-feira (26) houve um agravamento do quadro da paciente e ela acabou falecendo na manhã desta quinta-feira (27). O corpo da mulher foi encaminhado ao necrotério do hospital. Segundo o município, os familiares acessaram o local de forma indevida e relataram "observar contrações".

"Imediatamente a equipe informou ser comum ocorrer contrações involuntárias após a morte, pois, esse fenômeno pós-morte pode ser caracterizado porque as células morrem gradativamente e assim, há contrações involuntárias dos músculos. Mesmo assim, sem existir qualquer dúvida sobre o óbito, a equipe médica a pedido da família realizou novos exames constatando o mesmo resultado", disse a prefeitura no posicionamento.

O município lamentou a morte da idosa e repudiou os atos de vandalismo "que atingiram fisicamente profissionais e sobretudo, abalaram emocionalmente os pacientes internados".

A Procuradoria-Geral do Município foi acionada e informou que protocolou as filmagens e outras provas junto à Polícia Civil.