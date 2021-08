Família joga R$ 130 mil no lixo por engano e garis encontram dinheiro

Imagina o susto que uma família de Lorain, em Ohio, nos Estados Unidos, levou ao perceber que tinha jogado US$ 25 mil - R$ 130.630 na cotação atual - no lixo. Um envelope com o dinheiro foi descartado por engano durante uma faxina na última sexta-feira (6).

Segundo o canal de TV News 5 Cleveland, assim que percebeu o erro, a família ligou para o serviço de limpeza da cidade, que iniciou as buscas nos veículos e centros de reciclagem.

"Eles estavam limpando a casa para a avó e limparam a geladeira, jogaram fora todo o lixo, pegaram todas as coisas do freezer e colocaram em um saco, e então a avó disse, 'Ei, tem um envelope com US$ 25.000 lá, não perca isso'", relatou Gary Capan, supervisor de operações do serviço de limpeza.

Após a ligação, os funcionários rastrearam o caminhão que havia coletado o envelope e em apenas 10 minutos o encontraram. O envelope foi devolvido à família no mesmo dia.