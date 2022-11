Família pede ajuda para encontrar cachorro desaparecido em Vilas do Atlântico

Um cachorro da raça beagle, chamado Scooby, desapareceu na região de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no último dia 19 de outubro e os donos pedem ajuda para encontrá-lo. A família acredita que alguém pegou o animal.

Dona do cachorro, a bióloga Júlia Abijaude, de 23 anos, conta que o animal fugiu de casa por conta de um descuido. "Ele saiu por volta das 17h30 depois que alguém deixou o portão da minha casa semiaberto. Ele foi em direção à Orla de Vilas do Atlântico, que era onde a gente caminhava todos os dias pela manhã", relata.

Assim que foi percebida a ausência do cachorro, a família iniciou as buscas na região, mas não conseguiram encontrar. Algumas pessoas informaram que viram o animal brincando com as pessoas que passavam pela orla e, desde então, as buscas ficaram mais intensas, com cartazes e postagens nas redes sociais.

Em meio às buscas, Júlia explica que já houveram três possíveis suspeitas: uma pessoa viu um cachorro parecido andando à noite pela região de Buraquinho; outra viu também um cão parecido, porém na região de Abrantes, atrás do Shopping Busca Vida; uma terceira pessoa viu, no dia em que o animal desapareceu, ele sendo levado por uma moça que, segundo essa fonte, mora em uma dessas ruas que dão acesso à orla de Vilas.

"Já fomos em algumas casas consideradas suspeitas aqui em Vilas, principalmente na região onde ele foi visto pela última vez, porém sem sucesso. Estamos há uma semana sem qualquer outra pista que nos ajude a encontrá-lo, porém temos a certeza de que ele foi pego por alguém que não o quer devolver", destaca a dona do animal.

A família está abalada e já sem esperanças. "Em meio à crises de ansiedade e muita tristeza por parte de todos, estamos buscando sempre realimentar a nossa esperança e ter fé que a pessoa que o pegou, o devolva. Enquanto isso, seguimos nas divulgações e na torcida para o achar", pontua a bióloga.

O animal é medroso, dócil e brincalhão, portanto, caso seja encontrado por alguém, a pessoa não precisa ter medo de pegar. Scooby chegou em março nas mãos de Júlia e ainda é um bebê, com apenas 8 meses de vida. Também é oferecida uma recompensa para quem encontrar o cãozinho.

(Foto: arquivo pessoal)