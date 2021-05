Família pede doação de sangue para criança com leucemia em Salvador

O pequeno Artur Navarro Abreu Santos, de 5 anos, está internado no Hospital Santa Izabel, em Salvador, em tratamento contra uma leucemia. A criança precisa de doação de sangue urgentemente, segundo familiares.

Por conta da pandemia, o estoque do banco de sangue do hospital está baixo e, por isso, há uma mobilização para que pessoas vão fazer doações, ajudando na continuidade do tratamento da criança.

As doações devem ser feitas no Vitabahia (antigo IHEBA), que fica na Avenida Princesa Isabel, 370, na Barra. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 7 às 15h e aos sábados, de 8 às 12h. Ao fazer a doação, a orientação é que a pessoa indique o nome do paciente e o hospital. É possível doar qualquer tipo sanguíneo.