Família procura ex-porteiro desaparecido em Arembepe no último sábado (12)

Familiares de Valdelino Dias Santos, 51, também conhecido por Val, tem procurado notícias desde a tarde de sábado (13), quando este desapareceu, em Arembepe, na orla de Camaçari. Morador do bairro Mussurunga, em Salvador, Valdelino estava em Arembepe desde a sexta-feira (12), em uma casa de veraneio da família, onde costumam passar feriados e datas especiais. Ele é casado e tem 4 filhas adultas.

De acordo com Rafael Alves, genro de Valdelino, ele saiu da casa sem que ninguém percebesse, enquanto aguardava a filha finalizar uma aula online. “Quando ela saiu do quarto ele já não estava em casa”.



Valdelino tem diagnóstico de demência frontotemporal - distúrbios que atingem partes do cérebro, provocando alterações de personalidade e comportamento -, o que exige o uso regular de medicações. Por conta da doença, há cinco meses está afastado da atividade profissional de porteiro. No dia do desaparecimento “estava bem” e medicado.

A última informação que chegou aos familiares é de que o ex-porteiro foi visto em Arembepe, naquele mesmo sábado, por volta das 18h, em um ponto de ônibus de uma localidade chamada Corre Nu. Ele usava boné e bermuda azuis, camiseta branca e levava consigo um ventilador e uma boia plástica em formato de marreta.



A família fez o registro do desaparecimento na 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, no entanto, foi informada de que as buscas só seriam iniciadas na terça-feira (16) por conta do feriado desta segunda-feira (15) – Proclamação da República. O grupo familiar tem feito buscas por conta própria. Informações sobre Valdelino Dias Santos podem ser encaminhadas para o telefone (71) 99396-7076.