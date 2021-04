Família quer anular testamento que divide bens de Tom Veiga com última mulher

A herança de Tom Veiga, intérprete do Louro José, é motivo de disputa, cinco meses após a morte do humorista. Segundo o jornal Extra, Tom deixou em testamento 50% do que tinha para a ex-mulher, Cybelle Hermínio, e a outra metade para ser dividida entre os quatro filhos, fruto de seus dois casamentos anteriores. A divisão não satisfez a maior parte da família.

Tom e Cybelle foram casados por sete meses. Eles começaram o relacionamento no início de 2019. Em maio, Tom descobriu nódulos no pulmão e ficou preocupado, resolvendo fazer um testamento. Cybelle foi a principal beneficiada.

Depois disso, os dois se separaram, mas Tom não alterou o documento. Amigos dizem que depois do enterro do ator, quando todos tomaram conhecimento do testamento, ficaram suspresos. "Até por quê os dois não se separaram numa boa", diz uma pessoa que era próxima a Tom. “Tem muitos áudios e prints dela falando com os advogados dele que era para andarem logo com a papelada do divórcio porque ela queria se livrar dele logo".

Um mês antes da separação, Tom e Cybelle foram a um cartório no Rio e trocaram a união estável assinada em dezembro de 2019 por uma certidão de casamento, com separação total de bens. Seis meses antes eles tinham casado no religioso.

Tom morreu no dia 1º de novembro de 2020, quatro dias antes de uma audiência para divórcio. A reportagem diz que na época a prória Cybella confirmou a separação dos dois.

Recentemente, ela voltou às redes sociais, usando o nome de casada. “Vida, difícil escrever. Ainda é dolorido, mal escrevi essas palavras e lágrimas já rolam. Todas as noites, todas, sem exceção de nenhuma, você sabe das minhas orações", escreveu.