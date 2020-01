Família real britânica está chateada com saída de Harry e Meghan

Não só o público foi pego de surpresa com o anúncio do príncipe Harry e sua esposa Meghan, que irão abandonar seus cargos seniores e passar mais tempo na América do Norte. Segundo a agência de notícias Reuters, os outros membros da família real britânica também não esperavam tal atitude.

Avó de Harry, a rainha Elizabeth, e o príncipe Charles, pai do príncipe, estariam bastante sentidos, chateados e decepcionados com o repentino anúncio.

Após um ano turbulento que viu um racha crescente com a mídia e um alegado afastamento do irmão mais velho Príncipe William, Harry disse que o casal esperava se tornar financeiramente independente e criar uma nova instituição de caridade, continuando com alguns deveres reais.

O Palácio de Buckingham disse que as discussões com Harry e Meghan estavam em um estágio inicial. "Entendemos seu desejo de adotar uma abordagem diferente, mas essas são questões complicadas que levarão tempo para serem resolvidas", afirmou.