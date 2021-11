Família reconhece músico desaparecido na RMS como o jovem executado em vídeo

Foi com um vídeo em circulação em grupos de Whatsapp que a família do baterista Renato Evangelista, de 23 anos, descobriu o trágico desfecho após oito dias de desaparecimento do músico. O jovem desapareceu no último sábado (20) depois de se apresentar com a banda que integrava, em Vila de Abrantes, na cidade de Camaçari.

Renato foi executado por dois homens em uma área de matagal. As imagens chegaram aos familiares nesta segunda-feira (29), como confirma Everton Evangelista, irmão da vítima.

Na cena, Renato aparece acompanhado por dois homens armados e, por diversas vezes, questiona se irão matá-lo. Ele é colocado de joelhos e, então, o ato é consumado. Ele é baleado nas costas e na cabeça. A Polícia Civil confirmou que o jovem que aparece no vídeo é realmente Renato.

“Ele está com a mesma roupa que saiu de casa. Nós reconhecemos ele”, confirma Everton, ao destacar que o irmão era um jovem “tranquilo” e “brincalhão”, e não possuía desafetos ou questões que possam dar pistas sobre a motivação do crime. Ao CORREIO, ele contou que foram os próprios familiares que mandaram à polícia as imagens obtidas. “Eles [a polícia] nos dizem que estão fazendo buscas”. O corpo do músico ainda não foi encontrado.

Após o desaparecimento de Renato, colegas da banda onde ele tocava afirmaram que ele havia sido levado por dois homens armados, os quais teriam ligação com o tráfico de drogas na região.

Em nota, a Polícia Civil informa que os autores do crime já foram identificados e estão sendo procurados. Equipes da 26ª Delegacia Territorial, sediada em Vila de Abrantes, também realizam incursões para localizar o corpo de Renato Evangelista.