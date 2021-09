Familiares de mulher morta a tiros em bar de São Cristóvão fazem protesto

Familiares de uma das pessoas mortas em um bar de Salvador realizaram um protesto, na noite desta quarta-feira (15). Vestindo camisas com a foto da vítima e segurando cartazes, os presentes no ato, realizado na entrada do Parque São Cristóvão, na rótula de Mussurunga I, pediram por justiça.

De acordo com a TV Bahia, o protesto ocorreu logo após o enterro. A vítima foi identificada como Suzana Santiago de Jesus, de 38 anos. Ela foi enterrada no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (14), em um bar, na Rua Bahia, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Criminosos invadiram o local e efetuaram disparos com armas de fogo.

O alvo era um homem, que já tem passagem pela polícia. Ele foi morto no local. Segundo a Polícia Civil, a proprietária do bar também foi atingida e morreu no local. A polícia ainda não divulgou a identidade das vítimas.

A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) apura o caso.