Famosa festa de Réveillon em Itacaré não será realizada em 2020  

Juliana Ferraz e José Victor Oliva (foto: Ali Karakas)

A Holding Clube, grupo responsável pelo Réveillon N°1, em Itacaré, no Sul da Bahia, optou por não realizar a festa em sua edição 2020/2021. A preocupação agora, de acordo com Juliana Ferraz e José Victor Oliva, que fazem parte da Holding, é cuidar uns dos outros para minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus.

“Nossa decisão foi baseada em uma série de pesquisas com o público, que está receoso com as consequências da pandemia que vivemos. Esse resultado, aliado à responsabilidade que assumimos ao levar o N°1 para Itacaré, foi o nosso fio condutor.

Queremos garantir que nossa celebração sempre será sinônimo de alegria e bons momentos. Estaremos todos juntos na virada 2021/2022, quando for saudável e possível ”, nos disse Juliana Ferraz, sócia e diretora de Novos Negócios da Holding Clube.

O evento, em sua primeira edição, na virada de 2019 para 2020, contou com shows de Ivete Sangalo, Durval Lelys, Alok, Kevinho e Jorge & Mateus, entre outros, e foi prestigiado por nomes como Sabrina Sato, Thaynara OG e Mari Gonzalez.

ACM Neto (divulgação)

Alô Alô Convida* estreia em setembro com participação de ACM Neto

É sabido que a pandemia do Novo Coronavírus trouxe consigo a necessidade de adaptação e reorganização das formas de comunicação. Um dos expoentes dessa dinâmica foi o movimento das “Lives”, que inundou as redes sociais de encontros e bate-papos para lá de especiais.

Seguindo essa linha, o site Alô Alô Bahia se prepara para dar início a uma série de “bate papos ao vivo” em sua página do Instagram (@sitealoalobahia), que contabiliza mais de meio milhão de seguidores.

Batizado de Alô Alô Convida*, o projeto irá ao ar às quintas-feiras de setembro, tendo início no dia 10. A avant-première, às 20h, irá receber o Prefeito de Salvador e Presidente Nacional do DEM, ACM Neto, que será entrevistado pelo administrador e jornalista Pedrinho Figueredo.

Pedrinho Figueredo (foto: Alô Alô Bahia)

Tem mais

O Alô Alô Convida* será comandado por Pedrinho Figueredo. “É um prazer conduzir esse projeto junto ao Alô Alô Bahia. Acredito que teremos a oportunidade de promover encontros importantes. Afinal dialogar nos dá a capacidade de compreender as mudanças, transformações e principalmente as diferenças”, afirma Pedrinho. Formado em Administração e Jornalismo e figura conhecida no eixo Rio x São Paulo, ele é o produtor executivo e responsável pela gestão operacional da carreira da atriz e apresentadora Regina Casé. Também presta consultoria e tem grande atuação na área de marketing de relacionamento.

Aurora Mendonça (foto: Alô Alô Bahia)

CEP carioca

A empresária Aurora Mendonça, que mora em Salvador, estará cada vez mais presente no Rio de Janeiro, onde reside o namorado, o maquiador e fotógrafo Fernando Torquatto. Ela irá se dividir entre a capital baiana e um novo apartamento, na Delfim Moreira. O imóvel, de frente à praia, será todo planejado e decorado pelo arquiteto Marlon Gama.

Diálogo construtivo

Um grupo de empresários fundou, recentemente, a Associação do Centro Histórico Empreendedor (ACHE) para promover um diálogo construtivo com o poder público e, juntamente com a iniciativa privada, criar novas oportunidades de negócios para as empresas que movimentam o Centro Histórico da capital baiana. O presidente é José Iglesias Garcia, proprietário do Cucu Bistrô.

Boa mesa

A empresária Ozana Barreto recebeu pouquíssimos amigos, quinta-feira, para jantar no apartamento do Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória, em Salvador. A noite foi de fartura na mesa e entrega aos seus prazeres.

Hugo Gusmão (foto: Alô Alô Bahia)

Reabertura

O Blue Praia Bar, localizado na Rua do Barro Vermelho, no Rio Vermelho, planeja a sua reabertura para o dia 17 de setembro. Mesmo fechado desde o início da pandemia, o estabelecimento conseguiu manter todos os funcionários. “Felizmente, conseguimos não demitir nossos colaboradores. Concedemos férias e também utilizamos do benefício emergencial da suspensão dos contratos de trabalho”, nos disse um dos sócios, o empresário Hugo Gusmão.

Responsabilidade social

Com objetivo de apoiar as baianas de acarajé, que tiveram suas atividades impactadas pela pandemia do novo coronavírus, a Solar Coca-Cola fará uma ação para impulsionar a retomada dos negócios de mais de 400 dessas profissionais que atuam na Bahia. No primeiro momento, a Solar oferecerá um “Kit Tabuleiro”, que contará com azeite de dendê, camarão seco, amendoim e todas as demais matérias-primas para as primeiras produções de acarajé. Além disso, também serão fornecidos mais de 9 mil refrigerantes, máscaras de proteção, álcool em gel e materiais informativos com protocolos orientados pelo Ministério da Saúde para proporcioná-las um retorno seguro.