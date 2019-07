Famosos entram na febre de aplicativo que envelhece rostos; confira

Se você esteve conectado a alguma rede social nas últimas 24 horas deve ter visto uma série de "velhinhos" no seu feed. É que a onda do momento é um aplicativo que promete lhe deixar com o rosto mais envelhecido. O FaceApp permite que o filtro seja aplicado a partir de fotos de arquivo ou tiradas na hora. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS em versão gratuita e Pro.

Além dos anônimos, muitos foram os famosos que compartilharam fotos com o rosto envelhecido por conta do aplicativo. "Vovô Soroca na área", brincou o sertanejo Sorocaba ao mostrar sua versão mais velha. "A paternidade rejuvenesceu meu espírito", escreveu o ator Duda Nagle. "Meu pai sem barriga", comparou Wesley Safadão. "Adorei essas marcas de alegrias, tristezas, aprendizado, buscas, Vida...assim seja", citou Angélica.

Confira (texto continua depois de fotos):



O viral está fazendo sucesso no mundo todo, e especialmente no Brasil, onde há menos de um mês foram os rostos de crianças que invadiram as redes sociais. Naquela época, foi um filtro do snapchat que permitiu às pessoas ficarem com carinha de bebê.

O FaceApp funciona numa lógica invertida e diz utilizar inteligência artificial para otimizar fotos. Por isso, é bom romar cuidado com os dados que você disponibiliza - muitos apps têm compartilhado as imagens com bancos de dados usados para treinar máquinas.



O FaceApp entrou para as "tendências" da App Store e já atingiu o primeiro lugar entre os aplicativos de foto/vídeo mais baixados no momento - à frente de gigantes como Instagram, YouTube e Snapchat. Vale lembrar que o FacApp não é um aplicativo novo - já está disponível há alguns anos. A diferença é que ele viralizou neste fim de semana, provavelmente fruto de um desafio ou postagem de algum influenciador ou famoso, e pela ideia tentadora de se ver alguns anos mais velho.