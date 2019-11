Famosos lamentam morte de Gugu: 'Sempre carinhoso e amigo'

Famosos usaram as redes sociais para homenagear e se despedir do apresentador Gugu Liberato, que morreu aos 60 anos nos EUA depois de cair de uma altura de 4 metros dentro de casa.

Luciano Huck comentou minutos depois da morte ser anunciada oficialmente pela família. Ele afirmou estar triste "como amigo e admirador" e disse que o Brasil perde um comunicador responsável por escrever capítulos importantes na TV do país.

"Triste como amigo, triste como admirador, triste como colega, triste como telespectador. O Brasil perde um comunicador que escreveu capítulos importantes da TV brasileira, que enxergava na televisão uma ferramenta poderosa para falar com o povo, com a enorme maioria. Um homem cheio de sorrisos e amigos. Vai deixar muita saudades. Deixo aqui todo nosso carinho à família. Que Deus os conforte neste momento tão doloroso", escreveu ele.

A esposa dele, Angélica, também usou as redes sociais para lamentar a morte do apresentador e ex-colega de emissora —os dois trabalharam juntos no SBT nos anos 1990. "Meu Deus, quantos momentos lindos juntos querido @guguliberato, sempre tão carinhoso e amigo. Você faz parte da minha história e da história da TV brasileira, dos programas de auditório. Estou devastada. Muita força pra sua família. Gratidão por ter cruzado com você nessa vida", escreveu.

O apresentador Rodrigo Faro postou um vídeo em que aparece ao lado de Gugu e diz que ao longo de mais de 30 anos aprendeu muito com o colega, que chamou de "referência". "Descansa em paz meu amigo, minha referência...Obrigado por ter me dado o privilégio de ter convivido, aprendido com você durante mais de 30 anos. Quantos momentos especiais vivemos juntos. Momentos lindos e emocionantes como nesse dia. Nunca vou esquecer tudo o que você fez por mim. Você é grande meu irmão! !Vai em paz! Que Deus te guarde!"

Carla Perez e Xanddy, amigos de longa data do apresentador, estão em choque e não quiseram comentar a morte de Gugu, que era padrinho de Camilly Victória, primogênita do casal. "Eles não querem se pronunciar. Estão muito tristes", declarou a assessoria de imprensa deles.

Quem também não conseguiu falar foi Luiza Ambiel, que ficou famosa nos anos 1990 como a garota da Banheira do Gugu, no Domingo Legal. "Me desculpe! Estou muito triste", afirmou ao Uol.

Também garota da banheira, Solange Gomes afirmou ao Uol que a notícia a abalou muito. "Eu desmaiei quando soube da notícia, minha filha ficou desesperada. Os vizinhos vieram até ajudar. Minha médica está vindo para cá. Amo muito o Gugu".

A cantora mexicana Anahí postou uma foto ao lado de Gugu. "Que triste notícia, estivemos juntos em tantos momentos, você fez parte da minha história, deixará muita saudade. Que Deus conforte o coração de todos".

Gretchen, que começou na TV ao lado do apresentador nos anos 1970, demonstrou incredulidade: "Estou sem acreditar. Que ano é este? Estou arrasada! Ele era caboman do Qual É a Música?, no SBT, quando o conheci. Começamos juntos na televisão, e Gugu sempre esteve presente na minha carreira. Realmente uma perda irreparável".

O humorista Renato Aragão, o Didi, relembrou as risadas que compartilhou com Gugu. "Acabei de saber por veículos de comunicação sobre a morte de um querido profissional ao qual tive o prazer de trabalhar e dar muitas risadas junto à Ele. Um grande apresentador, Gugu Liberato. Gostaria de deixar meus sentimentos à família e que Deus conforte o coração de todos", escreveu.



Bruno Chateaubriand, que viverá Gugu no cinema, no filme de Gretchen, disse que conhece o apresentador desde o programa Viva a Noite "Tinha ele como referência. Estou muito triste. Ele era um excelente comunicador. A gente perde mais uma grande estrela da televisão brasileira. Quando recebi o convite para interpretá-lo no cinema, achavam que a gente tinha uma similaridade. Até o Carlos Alberto de Nóbrega me falou isso."

A apresentadora Fátima Bernardes publicou uma mensagem lamentando a morte. "Acabei de saber pelo JN [Jornal Nacional] sobre a morte do apresentador Gugu Liberato. Que tristeza! Não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas não há como não se comover com essa tragédia. Gostaria de deixar aqui os meus sentimentos pra família, amigos e milhões de telespectadores e admiradores. Que Deus conforte a todos".