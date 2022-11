Famosos se despedem de Gal Costa durante velório em São Paulo; confira fotos

Fãs, amigos e familiares se despediram de Gal Costa, que faleceu na última quarta-feira (9), aos 77 anos. O velório da artista baiana acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) até às 15h, quando o caixão da artista será fechado e levado para o enterro, restrito para os íntimos.

Na Alesp, vários artistas passaram para dar o último adeus na área privada do local, como a viúva Wilma Petrillo e o filho, Gabriel, de 17 anos. Os dois conviveram com a cantora durante anos. O jovem foi adotado pela baiana quando tinha ainda 2 anos. Já Petrillo, que também era empresária de Gal, era casada com ela desde 1998, em um relacionamento discreto.

(Foto: Gabriel Moura / CORREIO)

Ainda no velório, a ex-namorada de Gal, a atriz Lúcia Veríssimo também foi se despedir do antigo amor. As duas tiveram um romance antes dos anos 90.

(Foto: Gabriel Moura / CORREIO)

Em outro local, foi possível observar a interação de Wilma Petrillo com Janja, esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o apresentador da Globo, Serginho Groisman.

(Foto: Gabriel Moura / CORREIO)

Mais cedo, a atriz Sophie Charlotte, que interpretou Gal Costa no filme 'Meu Nome é Gal' - que tem previsão de estreia para 2023 - foi acolhida pela viúva da artista. Ao lado da artista, a diretora do filme, Dandara Ferreira.

(Foto: Gabriel Moura / CORREIO)





O humorista Marquito também foi ao velório. "As músicas da Gal têm história. Ela foi, sempre será... A música, o artista, Gal, Elis Regina, todas que já foram, vai ser eternamente inesquecível, nunca a gente vai esquecer. Uma grande artista que vai ficar em nosso coração", disse ele.