Fanfarras anunciam a chegada do Divino no Santo Antônio Além do Carmo

As silenciosas ruas do bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, receberam muito movimento na manhã deste domingo (2). Isso porque, acontecem, simultaneamente, três eventos religiosos no local: o Bando Anunciador, a preparação para a Festa do Divino e o segundo dia da Trezena de Santo Antônio.

Fanfarras estudantis convidam todos os moradores a receber o Menino Imperador, tradição que já soma mais de 240 anos. O bando anunciador também avisa a todos que falta uma semana para a Festa do Divino Espírito Santo, como explica o Frei Ronaldo Magalhães, responsável pela paróquia do bairro.

“Uma semana antes da Festa do Divino acontece o chamado Bando Anunciador, que é quando o Menino Imperador sai pelas ruas do bairro convidando as pessoas a virem participar da festa do Divino”, diz o pároco, que ainda lembrou que, neste ano, são três tradições em uma.

“Coincidiu de a Festa do Divino, no próximo domingo [9], ser dentro do calendário da Trezena de Santo Antônio, que acontece nos primeiros 13 dias do mês de junho. Duas festas grandes juntas, por isso essa movimentação maior no bairro. Além disso, também acontece há 6 anos a lavagem da escadaria de Santo Antônio”, explicou.

Todos os anos, uma criança é escolhida para representar o Menino Imperador nas celebrações. O sortudo (e abençoado) de 2019 é Antônio Gabriel, 9 anos. “Minha bisavó, que já morreu, tinha o sonho de ver um filho ou um neto como Imperador na celebração do Divino. E, logo após a morte dela, o Frei Ronaldo me convidou para participar. Isso tudo, para a minha família, foi uma emoção muito grande”, disse.

Os pais do menino, que desfilou em um carro pelo bairro, acenando para as pessoas que estavam nas sacadas das casas, também não escondiam a emoção. De mãos dadas, Tatiluzia Abdalla e Vivaldo Amaral acompanharam todo o cortejo do Bando Anunciador.

“Ela [a bisavó de Antônio] não está aqui presente, mas, logo após a morte dela, ele recebeu o convite para participar, o que me deixa muito emocionada. Eu acredito muito no poder de Deus e na vontade Dele. O Frei Ronaldo deve ter sido iluminado pelo poder do Espírito Santo para fazer essa escolha”, destacou a mãe da criança.

Quem também acompanhou todo o percurso da caminhada, que saiu da Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo até o bairro do Barbalho, foi Ailda Mota Santana, 57 anos. Ela contou ao CORREIO que, desde criança, vai atrás do Bando Anunciador. “É o aviso de que o Espírito Santo está em nossas vidas Ele já está em nós, mas a gente precisa muito mais acreditar que Ele sempre estará no meio de nós”, afirmou.

Festa do Divino

O Bando percorre as ruas do Santo Antônio, junto com o Menino Imperador, para anunciar que falta uma semana para a Festa do Divino, que, neste ano, acontece no dia 9 de junho, também em meio à Trezena.

A festa acontece sempre 50 dias após a Páscoa e é considerada a terceira mais importante do calendário litúrgico da Igreja Católica, já que marca o início da missão evangelizadora, iniciada após a revelação do Espírito Santo para os 12 apóstolos.

Comemorada em Portugal desde o século XVI, a tradição se expandiu para as províncias da Ilhas do Atlântico com a colonização e chegou ao Brasil no século XVIII. Além da Paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, na Bahia, a festa acontece também nos municípios de Andaraí, Poções, Barreiras e Cachoeira.

No próximo dia 9 de junho, o bairro é acordado com uma alvorada de fogos às 5h e às 8h acontece a primeira missa. No entanto, o ponto alto da festa acontece às 10h, com a missa solene, com a presença do Imperador Divino, representado pelo garoto Antônio Gabriel.

Libertação dos presos e Trezena

Acontece também no próximo domingo mais um episódio da tradição secular: a soltura dos presos. Segundo o Frei Ronaldo, este também é um costume trazido pelos portugueses. “O Imperador, quando menino, soltou dois presos e, quando a irmandade veio para o Brasil, há 249 anos, o ato se repetiu”.

A missa de soltura dos presos tem como protagonista o Imperador Divino, que pagava as dívidas de dois detentos e os libertava. Os homens, que só serão identificados na sexta-feira (7), dois dias antes da celebração, são indicados por meio de um decreto presidencial. A tradição, no entanto, acontece com certa alteração: recebem o perdão da pena aqueles presos que já receberiam o indulto, livramento condicional ou que estão com a pena vencida.

Já a Trezena de Santo Antônio acontece, em Salvador, com missas todas as noites e com o tema “Santo Antônio, a Igreja de Cristo em Missão no Mundo”. Até o dia 12 de junho, as celebrações são sempre às 20h, na Igreja Matriz, no Carmo. Já no dia 13, quando se comemora a data do santo, vai ter alvorada às 6h, missas às 7h, 9h30, 11h e 16h30. A partir das 17h30 acontecerá a procissão, que sairá da Matriz.

Em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, no bairro de Portão, os devotos de Santo Antônio também celebram o padroeiro. Até o dia 12, as missas acontecem sempre às 7h e a trezena às 19h. No dia 13, a programação também tem início com a alvorada, às 6h, e a primeira missa tem início às 10h. Já às 19h terá início a procissão, que sairá da Comunidade Sagrado Coração de Jesus (Queira Deus) e seguirá até a Matriz, onde será celebrada a Missa Solene, presidida pelo padre Diego Jesus dos Santos.