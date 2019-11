Fanfarras escolares de sete estados participam de copa em Feira de Santana

Fanfarras escolares de sete estados, incluindo a Bahia, participam da 12ª Copa Nordeste e Norte de Bandas e Fanfarras. A competição, que teve início neste sábado, em Feira de Santana, deve reunir 42 grupos da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Maranhão.

A Copa acontece até este domingo (24), com o objetivo de incentivar os jovens músicos na troca de conhecimentos e informações na área da música e promover o intercâmbio sociocultural entre os integrantes.

"Este evento é de suma importância, porque engloba grupos de diversos estados que podem trocar experiências sobre as suas atuações em suas regiões", afirmou a presidente da ssociação de Fanfarras e Bandas da Bahia (AFAB-BA), Adriana Aparecida.

A entidade é uma das realizadoras da competição, ao lado da Associação Norte/Nordeste de Bandas e Fanfarras (Annebaf) e da Liga Cultural de Bandas Musicais da Bahia (Licbamba), em parceria com o governo estadual.

Uma das participantes, a estudante Vitória dos Santos, do Colégio Estadual João Batista Carneiro, disse estar emocionada por participar da Copa.

"Tive esta oportunidade de integrar a Banda Marcial Recomeçar, do Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC), e estou muito contente de também estar conhecendo colegas de outros estados. Fico feliz de poder realizar o sonho de minha mãe, que tinha vontade de participar da fanfarra. A atividade também ajuda a termos mais disciplina e foco por meio da música", contou.

Já o coordenador de projetos estratégicos da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Marcius Gomes, destacou a importância do incentivo das fanfarras nas escolas.

"O projeto das fanfarras escolares vai além do ensino da música, segue uma pedagogia de desenvolvimento cultural e social dos estudantes. E, compreendendo a concepção no Novo Ensino Médio, queremos discutir ainda mais a necessidade destas ferramentas formativas no currículo escolar", afirmou.