Fantasia em homenagem à Santa Dulce vence categoria de concurso LGBT

Quem pensa que Carnaval e religião não combinam tem mais um motivo para passar a acreditar. A fantasia que venceu a 23ª edição do Concurso Nacional de Fantasia LGBT fez uma homenagem à Santa Dulce dos Pobres.

A ideia foi do recifense Severino Queiroga da Silva, 53 anos, que recebeu um prêmio de R$ 4 mil, na categoria Originalidade. O evento aconteceu na noite desta segunda-feira (24) na Praça Municipal, no Centro Histórico.

(Foto: Mauro Akin Nassor/Secom)

Severino contou que a fantasia de Santa Dulce foi feita por ele mesmo e pesa cerca de 54 quilos, com quatro metros de altura e seis de largura. A criação durou cerca de dois meses. O destaque vai para os elementos recicláveis presentes no conjunto, a exemplo de garrafas, colheres de aniversário e sacos de farinha.

“Não é fácil concorrer nesse concurso. Os participantes não brincam em serviço. Todos chegam com fantasias incríveis. É uma oportunidade de celebrar a nossa arte e mostrar nosso trabalho. É um evento muito importante para todos nós. Que esse concurso nunca se acabe”, declarou o vencedor.

Ficaram com a segunda e a terceira colocação na categoria Originalidade Fábio Bezerra, de Petrolina, com a fantasia “Oxum, a Moça que Mora N'Água”, e Antônio Matos, da mesma cidade, com o tema “Dia de Branco - Um Brinde à Musicalidade de Geraldo Azevedo”.

Critérios de avaliação

Os jurados levaram em conta a beleza, elegância, simpatia, desenvoltura na passarela, pedraria, penas, postura e, por fim, o valor gasto pelo candidato na produção da roupa, especialmente na categoria luxo, a mais esperada do evento.

Na categoria Originalidade, os critérios são a semelhança com a ideia original. Entretanto, é proibida a utilização de materiais preciosos, pedrarias caras, penas raras e lantejoulas, entre outros assessórios que possam dar conotação de Luxo. Além de dois novos critérios dentro da avaliação, que são apresentações que representem “protesto” e “irreverência” de situações da atualidade.

Ao todo, 15 participantes também concorreram na categoria Luxo, que não teve o resultado divulgado.

O evento contou com performances de atores transformistas e shows artísticos como da transexual paulistana Whilla White e das drags baianas Léo Vittar, Scher Marie, Sissy Zeta, Suzi d’ Costa e Scarleth Sangalo. O concurso foi promovido pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), em parceria com a Quimbanda Dudu, e apoio da Prefeitura, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur).