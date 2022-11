Fapesb lança edital de 15 milhões para apoio à pesquisa na Bahia

O Edital Universal foi lançado esta semana pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) com o objetivo de apoiar projetos de pesquisa que contribuam com o desenvolvimento do Estado da Bahia.

Para os interessados em submeter os trabalhos, o documento já está disponível no portal, em editais, e o prazo limite para envio dos projetos é até 17 de janeiro.

Direcionado para pesquisadores doutores dos quadros permanentes de instituições de ensino superior e/ou de pesquisa, científica e/ou tecnológica, públicas ou particulares (sem fins lucrativos) da Bahia, o novo edital possui duas linhas de público-alvo:

Pesquisadores Emergentes – para aqueles com titulação de doutorado obtida a partir do ano de 2016

Pesquisadores Consolidados – com titulação de doutorado obtida até 2015

Serão alocados para o Universal recursos financeiros não reembolsáveis no valor de R$ 15 milhões, provenientes da Fapesb.

Para Luiz Araújo, Diretor Geral da Fapesb, o Edital Universal atende antiga demanda das universidades baianas, já que o último foi lançado em 2015 e obteve grande adesão. “Vamos fortalecer ainda mais os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Estado da Bahia, estimulando a realização de pesquisas básica e aplicada de alta qualidade e impacto”, destaca.

Elaboração das propostas

Para apresentação dos projetos, os pesquisadores interessados deverão preencher, concluir e assinar o Formulário de Apresentação da Proposta (FAP) que ficará disponível no portal da Fapesb a partir do próximo dia 30 de novembro.

Os proponentes deverão encaminhar o FAP específico para o email univesal@fapesb.ba.gov.br, com o título: edital FAPESB Nº 012/2022 – UNIVERSAL, juntamente com a documentação complementar indicada no edital até data e horário limites estabelecidos no cronograma.