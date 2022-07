Fapex inaugura sede administrativa própria em Ondina

Foi inaugurada nesta quarta-feira (20), a nova sede administrativa da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (Fapex), entidade de fomento à pesquisa que apoia projetos de oito instituições federais de educação superior da Bahia e Sergipe. A unidade fica na rua Edgard Mata, Ondina, vizinha ao campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Depois de 41 anos de existência, a Fapex passa a funcionar em sede própria.

O novo prédio conta com biblioteca, salas de reuniões, setores administrativos, sala multiuso para treinamentos e refeitório. O objetivo é de que os coordenadores de projetos utilizem o espaço para executar atividades, otimizando o tempo para que se dediquem ainda mais aos trabalhos técnicos e acadêmicos.



Participaram da cerimônia da inauguração, além do diretor executivo, professor Antônio Fernando Queiroz,da Ufba, a superintendente Rosalba Oliveira, funcionária de carreira da Fapex, e o reitor João Carlos Salles. O evento contou ainda com a presença de colaboradores que atuam na sede administrativa, bem como de autoridades, convidados e coordenadores de projetos das universidades e institutos parceiros da fundação.



A Fapex foi criada em 1980 para apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Ufba. Atualmente, a fundação também gerencia projetos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) e da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).