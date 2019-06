'Faria show na Bahia todos os dias', afirma Mariana Aydar

Músicas de bandas como BaianaSystem, mas com uma roupagem diferente: em ritmo de forró. Essa é uma das coisas que Mariana Aydar promete para seu show neste sábado (15), às 20h, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho. A noite, que também terá apresentação do pernambucano Almério, faz parte da quarta e última edição da temporada 2019 do projeto Conexões Sonoras.

“É um espetáculo que venho fazendo, em que presto homenagem à cultura nordestina, que amo tanto. Terei também canções de artistas como Dominguinhos e Alceu Valença e faixas minhas, como Te Faço um Cafuné”, adianta a paulista.

A artista, aliás, lançou na última sexta-feira (7) o EP Veia Nordestina II. O trabalho faz parte de uma série de quatro EPs que, ao fim, virarão um disco completo. “Neste, foquei mais no estilo do São João, já que chegou em junho. São três músicas, que seguem três pilares: há uma canção que segue um forró mais sambado, Xilique; um arrasta pé, São João do Carneirinho; e um xote. Represa”.

(Foto: Autumn Sonnichsen/Divulgação)

O primeiro EP deste projeto, lançado em abril passado, foi em homenagem à Bahia.

“É um lugar que me influencia muito, o pagode, o trio elétrico... Passei todos os meus Carnavais aí, tenho casa em Trancoso, faço sempre shows em Caraíva (ambas no Extremo Sul do estado)”.

No álbum, também há três faixas: Veia Nordestina, Se Pendura e Forró do ET.

O próximo EP terá lançamento no dia 26 de julho. A data é a mesma em que Mariana estreia o espetáculo do projeto, na Casa Natura Musical, em São Paulo. “Ainda não tenho data para levá-lo para Salvador, mas quero muito. Se pudesse, faria show na Bahia todos os dias”, garante.

A última parte deve sair em outubro, e já virá com todas as músicas – as novas e as dos três EPs anteriores.

(Foto: Autumn Sonnichsen/Divulgação)

Além deles, o Veia Nordestina também contempla um minidocumentário, com quatro episódios. “Eles são lançados entre os EPs. Já está disponível o primeiro no YouTube e, em breve, sairá o segundo. Neste inicial, trazemos uma breve história de como o forró chega em São Paulo, junto com a minha chegada ao forró”, conta.

O trabalho audiovisual é dirigido por Joaquim Castro - parceiro de Mariana na direção do documentário Dominguinhos (2014), junto com Eduardo Nazarian – e Dellani Lima.

“Assim como Dominguinhos, a ideia dos episódios é de documentar o forró – precisamos fazer isso para essas pessoas, ritmos e coisas que são tão importantes na nossa história”, finaliza Mariana.

Serviço

O quê: Conexões Sonoras – Mariana Aydar e Almério

Onde: Largo Quincas Berro D’Água - Pelourinho

Quando: Sábado (15), às 20h

Ingresso: R$ 40 e R$ 20 (cota de 40% de meia entrada)

Vendas: Sympla