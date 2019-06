Farmácia faz campanha para arrecadar doação de roupas na Bahia

Sabe aquele roupa que você comprou, mas depois descobriu que não era a sua cara e deixou jogada no fundo do armário? Ou então aquela peça que você usou tanto que enjoou, mas ainda pode ser muito aproveitada por outra pessoa? Então, tem gente precisando delas. Se você está disposto a doar, mas não sabe como proceder, a rede Drogaria São Paulo realiza pelo segundo ano consecutivo, nas lojas da Bahia e de Pernambuco, a Campanha de Doação de Roupas. Há 30 unidades que funcionam como postos de coleta na capital baianas e outras 13 distribuídas entre a Região Metropolitana de Salvador e o interior.

Na Bahia, as doações feitas à campanha serão encaminhadas para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). As unidades participantes terão uma caixa coletora para receber as roupas. Se tiver dúvidas, consulte o gerente da unidade em que estiver.

A ação vai até 15 de julho, com o tema "Doar é um presente", tem como objetivo incentivar a solidariedade e mostrar que com este gesto é possível fazer a diferença na vida de alguém, estimulando a participação da sociedade com doações de roupas e calçados – novos ou em bom estado para quem precisa.

(Foto: Divulgação)

A iniciativa é uma adaptação da Campanha do Agasalho, que acontece desde 2017 pela marca em outros locais do país, com inverno mais rigoroso. A rede ainda faz outras ações sociais, como a Campanha de Doação de Sangue e Doação de Ambulância.

Veja abaixo a lista de lojas participantes:

SALVADOR

1 - Shopping da Bahia 2º piso

2- Shopping da Bahia 3º piso

3- Conde de Porto Alegre, 21, Largo do Tamarineiro

4- Estrada da Liberdade, 352

5- Estrada de Campinas, S/N

6- Avenida Caminho de Areia , 131, Caminho de Areia

7- Rua Silveira Martins, 431, Cabula

8- Alameda Zulmira Ferreira, S/N, Cabula

9- Largo de Pau da Lima, S/N

10- Avenida São Rafael, 1313, São Rafael

11- Caminho 14-Quadra A (Faz Grande I), 6, Cajazeiras

12- Farol da Barra II: Rua Miguel Burnier, 54

13- Rua Professor Sabino Silva, 650, Chame Chame

14- Avenida Vasco da Gama, 828 C, Vasco da Gama

15- Rua dos Bandeirantes, 137, Matatu de Brotas

16- Avenida Dom Joao VI, 203, Acupe de Brotas

17- Rua Capital Melo, 13, Stella Maris

18- Avenida Dorival Caymmi, 13603 Loja 01, Itapuã

19- Avenida Dorival Caymmi, 71, Itapuã

20- Rua Desembargador Polybio Mendes da Silva, 43, lote 43, Piatã

21- Rua das Araras, 1064 loja 01, Imbuí

22- Avenida Jorge Amado, S/N quadra 07 A lote 62, Imbuí

23- Avenida Professor Manoel Ribeiro, 1501 loja, Stiep

24- Avenida Antônio Carlos Magalhães, 3015, Caminho das Arvores

25- Rua das Hortênsias, 492, Pituba

26- Rua Aristides Fraga Lima, 51, Caminho das Árvores

27- Alameda das Seringueiras, 114, Caminho das Arvores

28- Avenida Manoel Dias da Silva, 2482, Pituba

29- Avenida Manoel Dias da Silva, 1754, Pituba

30- Rua Bahia, 350, Pituba

RMS e cidades do interior

1-Alagoinhas: Praça da Bandeira, 83

2- Barreiras: Avenida Clériston Andrade, 547 LOJA 04

3-Camaçari: Rua Francisco Drumond, S/N

4-Dias D'ávila: Av Brasil, 254

5- Feira de Santana: Av Getúlio Vargas, 337

6-Feira de Santana III: Av Getúlio Vargas, 1839

7-Itabuna: Av do Cinquentenário, 730 térreo andar 1

8-Lauro de Freitas: Rua Praia da Paciência, 25 quadra A 003 lote 01, Vilas do Atlântico

9-Lauro de Freitas: Av Luiz Tarquínio Pontes, 2673

10-Lauro de Freitas Centro: Rua José Ernesto dos Santos, 242

11- Luís Eduardo Magalhaes: Rua José Cardoso de Lima, 1141 loja 02 quadra 27

12-Miguel Calmon: Rua Miguel Calmon, 37

13- Simões Filho: Av Luís Eduardo Magalhaes, 104