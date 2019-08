Farra das diárias: pagamentos no Detran somam mais de R$ 10 milhões de 2016 a 2018

Do início de 2016 ao fim de 2018, o pagamento de diárias a servidores de carreira e nomeados para cargos comissionados no Detran consumiu aproximadamente R$ 10 milhões dos cofres públicos, aponta levantamento realizado pela Satélite junto ao Portal de Transparência do governo do estado.

O maior volume de gastos com o benefício no período ocorreu ano passado, cujos repasses de R$ 4,542 milhões levaram o Tribunal de Contas do Estado (TCE) a investigar um suposto esquema de adição ilegal de diárias para turbinar salários de dirigentes, ocupantes de cargos de chefia e servidores graduados do órgão.

O cerco do TCE sobre a farra na folha de pagamentos do Detran foi revelado pela coluna na última sexta (9).

Salto em altura

O montante de 2018 é cerca de 50% acima dos gastos com diárias do órgão em 2017, quando foram destinados pouco mais de R$ 3 milhões, ante R$ 2,457 milhões em 2016. Para efeito de comparação, o valor pago com os benefícios do Detran este ano foi de apenas R$ 563.672.

Novo aperto

Após o CORREIO revelar detalhes da investigação em torno da farra das diárias, a Secretaria Estadual da Administração (Saeb), à qual o Detran está subordinado, determinou ontem a abertura de, pelo menos, 15 processos administrativos disciplinares contra servidores suspeitos de participação no esquema. Procedimentos semelhantes já haviam sido instaurados pela Saeb, por meio da Corregedoria-Geral do Estado, para apurar indícios de irregularidades na concessão de diárias pelo órgão de 2014 a 2016. As novas ofensivas da secretaria devem mirar, agora, destinatários de repasses efetuados nos anos seguintes.

Fora de lógica

Na lista de quem recebeu alto volume de diárias no Detran em 2018, constam servidores beneficiados com valores que ultrapassam R$ 50 mil - quase R$ 5 mil por mês. Hoje, a diária paga a ocupantes de cargos do segundo e terceiro escalões do governo em deslocamentos dentro e fora do estado está, respectivamente, abaixo dos R$ 180 e dos R$ 360. Em muitos casos, os repasses efetuados são incompatíveis com o número de viagens realizadas efetivamente por servidores beneficiados.

Dia D

A Segunda Turma do Supremo deve decidir hoje se afasta ou não o baiano Aroldo Cedraz do cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), denunciado por tráfico de influência em um dos inquéritos originados da Lava Jato. O julgamento do caso, relativo a suspeitas de recebimento de propina para que Cedraz favorecesse a construtora UTC em processos do tribunal, ocorreria semana passada, mas foi adiado. Na Procuradoria-Geral da República, autora da denúncia, aposta-se em arquivamento.

Feita em casa

Vencedora do prêmio de Melhor International Lager no World Beer Awards 2019, considerado o “Oscar das cervejas”, a Skol Puro Malte levou o troféu com amostras da bebida fabricadas na unidade da Ambev em Camaçari.