Fãs de Neymar e Bruna Marquezine estão em guerra no Twitter; entenda

Os nomes do jogador Neymar e da atriz Bruna Marquezine, que já namoraram durante anos, foram parar nos trending topics do Twitter nesta quarta-feira (12). Desde o término dos dois, na verdade, a rivalidade entre os os fãs dos dois é cada dia mais intensa. E, nesta quarta o assunto voltou a ser treta na internet.

Tudo começou porque o Paris Saint Germain (PSG), time de Neymar, enfrentou a Atalanta pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Para apoiar o atleta brasileiro, seguidores dele mudaram a foto do perfil por uma imagem do jogador. O nome dele foi parar nos tópicos mais falados do Twitter.

Mas o que Marquezine tem a ver com isso? É que, nesta terça-feira (11), a atriz quebrou a internet ao surgir em uma cachoeira ao lado de sua cachorra, Amora. Na legenda, Bruna escreveu “e foi bem aqui que eu perdi tudo”, e muita gente brincou com o fato de que teria sido lá que eles terminaram o namoro. Com isso, o nome dela também foi parar entre os tópicos mais falados do momento na rede social.

Juntando os dois trending topics, os fãs relacionaram uma coisa a outra e começaram a colocar 'fogo no parquinho'. E, assim, deu-se mais uma 'guerra' entre os dois 'fandoms' na rede social.

Para completar, com a 'treta' virtual formada, os internautas também colocaram o nome da cantora Manu Gavassi nos tópicos mais falados da rede social. Eles relembraram o fato de Bruna Marquezine ter apoiado a amiga no programa Big Brother Brasil (BBB 20) e ter ajudado ela a derrotar o participante Felipe Prior - que teve torcida de Neymar - no paredão com mais votos da história do reality show da Globo.