Fasano celebra chegada a Trancoso com sunset especial

O Fasano celebrou sua chegada a Trancoso com a realização de sunset na tarde dessa quinta-feira (30), na nova unidade da rede de hotéis no vilarejo de Porto Seguro. Ao som do set do DJ Marcelo Botelho, os convidados puderam conferir de perto a nova operação, iniciada no domingo passado (26). O Hotel Fasano Trancoso fica na Praia de Itapororoca e é o segundo empreendimento pé na areia do grupo — o outro fica em Angra dos Reis.

O arquiteto Isay Weinfeld – o mesmo do Fasano de São Paulo e do de Punta del Este, no Uruguai – assina o projeto, que tem 40 bangalôs individuais com tamanhos variando entre 60 e 206 metros quadrados. Os maiores contam com sala de estar e dois quartos. O complexo, que fica em um terreno de 300 hectares (100 deles são áreas de preservação ambiental), tem ainda 23 villas e 29 lotes para construções particulares.

Frederico Schiliró, Davi Frota e Constantino Bittencourt ( Foto: Elias Dantas)

Melanie Bittencourt (Foto: Elias Dantas)

Sônia Racy (Foto: Elias Dantas)

Stephanie Cassemiro e Rafael Gasparini (Foto: Elias Dantas)





Personalidade

Existem personalidades em Trancoso que dão ainda mais charme ao lugar. Uma delas é a artista plástica Joana Vieira, paulista radicada no vilarejo de Porto Seguro há 25 anos, que acaba de apresentar ao público a exposição Kyrumurê, inspirada na lenda tupinambá sobre a miscigenação dos povos no Brasil. A mostra, com mais de 40 obras, tem curadoria do escritor Herculano Assis.

Além da mostra, em cartaz na Casa do Coronel, perto da igreja do Quadrado, Joana se prepara para lançar, no início de janeiro, a reedição do livro-catálogo Kyrumurê. No ano que vem, está nos planos da artista plástica também fazer a retrospectiva de seus 20 anos de Bahia.

Joana Vieira (Foto: Elias Dantas)





Adeus ano velho

Habitué de Trancoso, Carol Magalhães está no disputado destino do Sul da Bahia, onde pretende ficar até 2 de janeiro. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, a influencer e chef revelou que já passou o Réveillon no vilarejo de Porto Seguro mais de dez vezes. “Vou passar a virada do ano com meu filho [Luiz Eduardo Magalhães Guinle], namorado e amigos. No dia 4, viajo para Tulum, no México”, disse. Ela tem circulado pelo Quadrado, que concentra lojas de grandes marcas e restaurantes famosos.

Carol Magalhães (Foto: divulgação)





Agência Haute promove mais uma edição da festa Saravá

Na última quarta-feira, a agência Haute apresentou mais uma edição da sua tradicional festa Saravá durante a temporada de Réveillon em Trancoso. No line up, brasilidades e o melhor da disco music. A festa reuniu nomes como Luciana Gimenes, Ligia Mendes, Monique Alfradique, Nati Vozza, Luma Costa e Carol Celico. A influenciadora digital Silvia Braz também esteve por lá e chamou atenção. Chegou na companhia do empresário Eduardo Buffara, o Dado. Na noite anterior os dois foram vistos circulando pelo Quadrado e jantando no restaurante Maritaca. A Saravá, esse ano, também teve cunho beneficente e serviu como ponto de apoio para o recebimento de doações de alimentos e roupas para os moradores da região, que sofreram com as fortes chuvas.

Luciana Gimenez e Renato Breia ( Foto: @iude)

Dado Buffara e Silvia Braz (Foto: @iude)

Alcyr Araújo e Nati Vozza (Foto: @iude

Monique Alfradique (Foto: @iude)



Feliz ano novo - A apresentadora Luciana Gimenez e o empresário Renato Breia, juntos há alguns meses, estão circulando por Trancoso nessa temporada de fim de ano. Formado em Economia pela PUC-SP, Renato é cofundador da Nord Research, empresa de análise de investimentos totalmente focada no pequeno investidor.

Loja temporária Pelo sexto ano, a Mesckla abriu sua pop-up de Verão no Quadrado, em Trancoso, levando para o disputado destino do sul da Bahia um mix especial de produtos de marcas que têm tudo a ver com o clima de praia do lugar. A loja foi aberta em 20 de dezembro e funciona até 6 de março, das 16h à meia-noite.

Temporada baiana A empresária Joyce Pascowitch, diretora do portal Glamurama, está celebrando o fim de ano em Trancoso. Na terça-feira, 28, jantou com amigas no Maritaca, de Márcia Taliberti. Quem também estava por lá, em outra mesa, era Carolina Overmeer.

Joyce Pascowitch (Foto:Elias Dantas)