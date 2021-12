Fasano Salvador completa 3 anos e celebra com evento em homenagem a Letieres Leite  

Fasano Salvador completa hoje 3 anos de atuação (Foto: Divulgação)

O Fasano Salvador, localizado na Praça Castro Alves, completa 3 anos nesta quarta-feira e comemora com evento em homenagem a Letieres Leite. Falecido em 27 de outubro, Letieres criou a Orkestra Rumpilezz e o projeto Rumpilezzinho, que tem o propósito de ensinar a música popular brasileira através de conceitos fundamentais da música de matriz afro-baiana para jovens entre 15 e 25 anos. O maestro faz parte da história do Fasano Salvador e chegou a realizar o show de inauguração do hotel, ao lado da Orkestra Rumpilezz e de Caetano Veloso.

A celebração será realizada ao pôr do sol, no rooftop, reunindo imprensa e convidados. O som, na ocasião, ficará sob o comando do Rumpilezzinho.





Media partner

O Alô Alô Bahia é o media partner oficial do ensaio da Timbalada, que teve sua primeira edição desta temporada, domingo, no Candyall Guetto Square, localizado do bairro do Candeal, em Salvador. Com realização da Salvador Produções e Candyall Entertainment, o evento contou com lounge especial comandado por Dudu Barros e Olímpio Lima. A próxima edição já tem data confirmada: 09 de janeiro, a partir das 16h.





Novo endereço

Há um mês, os clientes mais desavisados do Poró Restaurante & Bar, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, vêm tomando um leve susto ao chegar no bairro. O espaço de gastronomia criativa e contemporânea mudou de endereço, mas, por sorte, segue ali pertinho. Após 6 anos, os empresários Beatriz e Ricardo Castro se estabeleceram numa nova casa, na Rua Direita de Santo Antônio, 445. Segundo eles, em conversa como Alô Alô Bahia, a proposta não estava cabendo mais na antiga estrutura. Com uma vista da Baía de Todos os Santos ainda mais bonita e mais integrada à experiência da casa, o lugar promete ser um dos mais disputados da temporada e será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira (13), após um período de testes.





Série especial

A jornada das mulheres cortadoras de pedra da Chapada Diamantina, na Bahia, que virou livro do fotógrafo Alexandre Augusto, é recontada agora numa série de 10 camisetas desenvolvidas em colaboração com a marca de moda urbana Conclave. A obra, lançada em Salvador em 2018, apresenta mais do que a realidade dessas mulheres, colocando o público diante da grandeza do feminino. Na parceria com a marca, que atua também como um movimento em prol da valorização de artistas, criadores e ativistas, o fotógrafo abriu mão de seus direitos autorais e a Conclave, do lucro obtido com a venda das peças. Desta forma, 100% da renda gerada será direcionada a estas comunidades e lideranças femininas, que mantêm suas famílias através deste ofício há gerações. "Acredito que a moda precisa ser ativista. Construímos esse projeto de parceria com o intuito de dar uma contribuição à vida destas mulheres”, destaca João Gabriel, CEO da marca, que disponibiliza as peças para todo o Brasil em seu e-commerce.





Guilherme Moura e Natália Coelho (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Chuva de arroz

Natália Coelho e Guilherme Moura subiram ao altar, sexta-feira, na Catedral Basílica de Salvador. A festa, em seguida, considerada uma das mais elegantes do ano, foi realizada na Casa Pia de São Joaquim, com decoração de Ferreira Júnior em parceria com Marcelo Franchello, de São Paulo, e buffet do Mignon. Natália é filha de Itana e Caio Coelho e sobrinha de Fernando Bezerra Coelho e Guilherme é filho de Tete e Edson Moura, dono das Baterias Moura.

Instituto Oyá realiza desfile no MAM

O Instituto Oyá promove desfile no dia 18 de dezembro no Museu de Arte Moderna da Bahia, apresentando peças originais criadas por alunos do curso de Moda, Modelagem e Corte & Costura, oferecido gratuitamente dentro do projeto Oyá Criativa, em Pirajá. A coleção "Transformação" contou com mentoria do diretor criativo ítalo-brasileiro Giovanni Bianco e traz referências à água dos rios e mares que entrecruzam a Bahia em suas conexões políticas, sociais e culturais.