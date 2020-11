Fase estrutural de obras do Polo de Economia Criativa será concluída em 30 dias

As intervenções para a construção do Polo de Economia Criativa, o Doca 1, que está sendo erguido no bairro do Comércio, em Salvador, estão sendo executadas em ritmo acelerado. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), responsável pelo polo criativo, no momento as obras estão direcionadas para a conclusão da fundação da estrutura. As informações são da Secretaria municipal de Comunicação (SecomPMS).

O titular da Sedur, Sérgio Guanabara, afirma que a previsão da pasta é que está fase estrutural seja concluída em até 30 dias. Segundo o cronograma de obras, a expectativa é que todas as fases relacionadas à construção sejam concluídas dentro do período de sete meses. Assim, a Prefeitura poderá entregar o polo à cidade até maio de 2021.

(Foto: Bruno Concha/SecomPMS)

(Foto: Bruno Concha/SecomPMS)

O Doca 1 vai funcionar como uma plataforma de negócios para fomentar o desenvolvimento das empresas e a produção e distribuição de bens e serviços que usam o capital intelectual, a criatividade e cultura como insumos primários. O equipamento terá 2.468 m² de área e poderá abrigar ao menos 40 empresas criativas da capital baiana de setores como cultura, música, entretenimento, design, mídia e conteúdos digitais.

Ainda segundo a Secom, os participantes vão poder conviver, no local, em uma rede de espaços compartilhados com cursos, oficinas, consultorias e eventos. O equipamento, que vai reunir diversos curadores de áreas distintas, terá espaço gastronômico, estúdios, ateliês, restaurante escola, uma praça de eventos e loja conceito.

Além disso, o Doca 1 irá promover o crescimento de pequenos empreendedores criativos e gerar uma aproximação entre os diferentes agentes do setor. De acordo com o Sebrae, o segmento é composto em 85% de microempresas com até quatro colaboradores.