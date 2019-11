Fashiontech tem vagas para consultores de estilo em Salvador

A fashiontech Oficina está com vagas abertas na capital baiana para consultores de estilo. Presente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, a marca faz parte do Grupo Reserva e trabalha com a produção de roupas sob medida, de acordo com o gosto do cliente. A expectativa é chegar a 500 consultores de estilo atendendo em todo país. Apesar de não divulgar o número de oportunidades abertas em Salvador, a Oficina informou à coluna que a média de ganho é de 3 a 7 mil reais por mês. Inscrições podem ser feitas no www.consultordeestilo.com.





Mais empreendedorismo

Estão abertas até o dia 13 de novembro as incrições para a primeira edição da Feiraiyê - Feira de Empreendedoras Criativas. A iniciativa vai capacitar e promover oportunidades de negócios para mulheres negras, indígenas e ciganas de 12 a 15 de dezembro, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, em Salvador. O evento é uma iniciativa do Ilê Aiyê. Das 130 empreendedoras selecionadas, 30 serão escolhidas para participar de uma feira expositiva aberta ao público. Mais informações e inscrições no site feiraiye.com.br.





Vagas na Stone

A fintech especialiazada em tecnologia de pagamentos está com 16 vagas abertas em cidades do interior e também em Salvador, para consultores comerciais externos, auxiliar de logística, atendimento logístico e líder de operação em logística. Os interessados podem se cadastrar na página: bit.ly/StoneVagas.