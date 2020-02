Fátima Bernardes dança hit, e fãs zoam Bonner: 'desespero do ex'

Fátima Bernardes dançou o hit Tudo Ok, uma das apostas para música do Carnaval deste ano no programa Encontro nesta sexta-feira (21). O vídeo em que a apresentadora acompanha os passos da coreografia levou o público a brincar com o ex-marido de Fátima, o jornalista William Bonner.

Isso porque a música conta a história de uma mulher que aparece na festa para “desespero do ex”. Usuários do Twitter tomaram a dianteira das piadas, para desespero de Bonner.

