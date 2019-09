Fátima Bernardes recebe homenagem de Túlio Gadelha no aniversário

A apresentadora Fátima Bernardes, que completa 57 anos nesta terça-feira (17), foi surpreendida pela produção do Encontro com uma mensagem especial do seu namorado, o deputado federal pernambucanoTúlio Gadelha.

"Oi, amor. Como você pode ver, estou aqui no aeroporto, esse já é um lugar bem comum para a gente nos últimos anos, essa nossa eterna ponte aérea. Queria te pedir desculpas pelo domingo, não era um assaltante ou sequestrador, era eu querendo te fazer uma surpresa, mas para dizer que estou muito feliz por namorar esta mulher incrível, inteligente, batalhadora. Essa namorada amorosa, feliz, divertida, parceira e linda que eu tenho. Por isso, fico muito feliz de saber que eu tenho comigo uma pessoa que se preocupa de verdade com as outras pessoas e que me faz muita falta no dia a dia, mas que mesmo a distante me faz muito feliz. Por isso amor, um beijo e aproveite muito esse dia", diz o político na mensagem.

"Ai, tô até tonta" respondeu Fátima, visivelmente emocionada."Sabe porque eu estou feliz? Porque não estou chorando com a mensagem dele. Estou muito feliz porque é isso que acontece entre a gente. Ele me faz feliz, é leve, a gente se diverte junto. Ele tira de mim o meu melhor humor. Ele chegou de surpresa", completou a apresentadora, que também recebeu a visita de sua mãe, Eunice Bernardes, no estúdio.

Túlio também presenteou a namorada com orquídeas e uma sandália. "Hoje é o aniversário dessa mulher incrível, linda, inteligente, romântica, divertida e parceira; que me faz muito feliz", escreveu Gadelha em seu perfil no Instagram.



A sobrinha do ex-marido de Fátima, William Bonner, Luiza Tenente, também homenageou a apresentadora. A jovem, que é jornalista da TV Globo, publicou uma foto de quando era pequena ao lado da então tia. Na imagem, Fátima aparece com seus cabelos curtos - visual que usava no passado. "Tem vezes em que a música fica mais triste, em que a gente perde o rebolado. Mas ela está sempre ali, para aumentar o volume e retomar o ritmo", escreveu Luiza. "Minha inspiração. Na profissão e na vida. Parabéns", completou. Fátima Bernardes respondeu: "Que amor. Adoro essa foto. A gente já se entendia (risos). Obrigada, Lu.