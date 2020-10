Fatos históricos, datas comemorativas e feriados de outubro de 2020

No mês de outubro de 2020, dois dos maiores jogadores da história do futebol - senão os dois maiores - fazem aniversário. No dia 23 de outubro, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, completa 80 anos de idade. Cinco dias depois, no dia 28, Diego Armando Maradona chega aos 60 anos de vida. No âmbito esportivo, o mês também é marcado pelos 60 anos da inauguração do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi.

Porém, o mês do feriado do Dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, 12 de outubro, não é marcado apenas por acontecimentos esportivos. Também no dia 12 é comemorado o dia das crianças. Já no dia 1º, é celebrado o Dia Internacional das Pessoas Idosas, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1990.

No aspecto cultural, o mês é marcado pelos 50 anos de morte da cantora norte-americana Janis Joplin (ela morreu no dia 4 de outubro de 1970) e pelo dia do Saci, no dia 31 de outubro. A data foi estabelecida por lei federal em contraposição às comemorações do Dias das Bruxas ou "Halloween", de tradição cultural celta.

Outubro também é o mês da campanha mundial de conscientização sobre o câncer de mama e o câncer de colo do útero. O movimento foi batizado de Outubro Rosa e começou na década de 1990, liderado pela fundação norte-americana Susan G. Komen for the Cure. A intenção é divulgar informações sobre as doenças e seus tratamentos e alertar para a importância do diagnóstico precoce. Neste mês, é comum que prédios e monumentos de várias cidades sejam iluminados com a cor rosa, bem como o uso do símbolo da campanha - um laço rosa - é incentivado para chamar a atenção para a questão.

As datas são alguns dos 103 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, personalidades, cultura, ciência, etc., sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas.

Lista de fatos históricos e feriados de outubro de 2020

1º de outubro

Nascimento do cantor mineiro Wanderley Alves dos Reis, o Wando (75 anos)

Dia Internacional das Pessoas Idosas - comemoração instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas na Resolução Nº 45/106 de 14 de dezembro de 1990, que também é conhecida como Dia Internacional do Idoso , e que está oficializada no Brasil como Dia Nacional do Idoso

Dia Mundial da Música - comemoração internacional, que foi instituída por uma resolução de 1973 da 15ª Assembleia Geral do Conselho Internacional de Música

Dia Mundial do Vegetarianismo - comemoração internacional de vegetarianos que foi instituída em 1977 pela Sociedade Vegetariana Norte-Americana e aprovado em 1978 pela União Vegetariana Internacional

Fundado o jornal gaúcho Correio do Povo (125 anos)

2 de outubro

Inauguração do Estádio do Morumbi (60 anos)

Dia Internacional da Não-Violência - comemoração instituída pela ONU numa Resolução de 15 de Junho de 2007 para marcar a data do nascimento do líder pacifista hindu, Mahatma Gandhi

Dia Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento - comemoração conforme Lei Nº 11.619 de 19 de dezembro de 2007, que está relacionada com o Dia Internacional da Não-Violência

3 de outubro

Nascimento do cantor fluminense Orlando Silva (105 anos) - referenciado como o cantor das multidões , em 12 de setembro de 1936, participou da inauguração da Rádio Nacional, sendo o primeiro a ter um programa exclusivo na emissora

Morte da cantora fluminense Emilinha Borba (15 anos) - em 1942, foi contratada pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, desligando-se meses depois. Em Setembro de 1943 retornou ao cast daquela Emissora, firmando-se a partir de então, e durante os 27 anos que lá permaneceu contratada, como a Estrela Maior da emissora PRE-8, a líder de audiência

Início da Revolução de 1930, sob a liderança de Getúlio Vargas (90 anos)

4 de outubro

Morte da cantora, compositora e multi-instrumentista estadunidense Janis Joplin (50 anos)

Dia Mundial dos Animais - comemoração internacional, que teria sido criada em 1929 no Congresso de Proteção Animal realizado na cidade austríaca de Viena ou em 1931, durante um encontro de ecologistas realizado na cidade italiana de Florença

Início da Semana Mundial do Espaço - o evento acontece por conta do lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik I, em 4 de outubro de 1957, e do Tratado sobre princípios reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a lua e demais corpos celestes, que entrou em vigor em 10 de outubro de 1967

5 de outubro

Nascimento do ator paulista Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho, o Tarcísio Meira (85 anos)

Dia Mundial dos Professores - data da Unesco

Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa

Dia Nacional da Cidadania

Queda do regime de Slobodan Milošević na Iugoslávia (20 anos)

Lançamento da PBS Public Broadcasting Service (50 anos) - rede de televisão americana de carácter educativo-cultural

6 de outubro

Nascimento do cantor e compositor mineiro Altemar Dutra (80 anos)

Primeira apresentação da ópera Euridice (420 anos) - de Jacopo Peri, com música adicional de Giulio Caccini. É a ópera mais antiga ainda conservada na sua totalidade, já que maioria da ópera anterior de Peri, Dafne, foi perdida

Criação da rede social Instagram (10 anos)

Dia Mundial do Habitat - comemoração móvel que foi instituída pela ONU na resolução Nº 40/202A de 17 de dezembro de 1985, após a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, para ser festejada na primeira segunda-feira de outubro

7 de outubro​​​​​​​

Morte do cantor, compositor e radialista fluminense Haroldo Eiras (40 anos) - na década de 1940, apresentou-se em diversas emissoras do Rio de Janeiro, dentre as quais a Mayrink Veiga e a Nacional

8 de outubro​​​​​​​

Nascimento do compositor francês Louis Vierne (150 anos)

Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical - comemoração criada pela Lei Nº 13.309 de 6 de julho de 2016, com o objetivo de estimular a doação por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe

Dia do Nordestino - criado em homenagem ao centenário do nascimento de Patativa do Assaré

Dia Mundial da Visão - comemoração móvel (2ª quinta-feira de outubro) sob a responsabilidade da Organização mundial da Saúde e Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira

Dia da Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro

9 de outubro​​​​​​​

Nascimento do cantor, compositor e ativista da paz britânico e co-fundador da banda The Beatles , John Lennon (80 anos)

Formação do Grande furacão de 1780, que matou mais de 27.500 pessoas ao passar pelas Pequenas Antilhas e pelo Caribe (240 anos) - também conhecido como furacão São Calisto II, é o furacão atlântico mais mortífero na história registrada

Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais - foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e celebras-se anualmente na segunda quarta-feira de Outubro

10 de outubro​​​​​​​

Morte do ator, diretor, escritor e produtor estadunidense Orson Welles (35 anos)

Morte do cantor e compositor estadunidense Solomon Burke (10 anos) - mundialmente referido como Rei do Rock 'N Soul e Bispo do Soul, foi responsável pela introdução de ritmo gospel nas músicas de soul e rock & roll

Dia Mundial da Saúde Mental - comemoração internacional, que foi instituída pela Federação Mundial para a Saúde Mental com o apoio da Fundação de Saúde Mental e da ONU desde 1992

Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher - comemorado desde 10 de outubro de 1980 para marcar a data em que inúmeras mulheres reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, como parte de um movimento de caráter nacional, em protesto contra o então índice crescente de crimes contra mulheres em todo o Brasil

Criação do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (HC Unicamp) (35 anos)

11 de outubro​​​​​​​

Início da Radioagência Nacional (16 anos)

Dia Internacional das Meninas - comemoração instituída pela ONU na Resolução Nº 314 de 19 de dezembro de 2011, com o apoio da entidade canadense, Plano Internacional que atua em mais de 60 países desde 1937, enquanto defensora dos direitos das crianças e promotora da campanha Porque Eu Sou uma Menina

12 de outubro​​​​​​​

Nascimento do tenor lírico italiano Luciano Pavarotti (85 anos)

Dia da Criança

Dia da Hispanidade ou Dia de Colombo - feriado nos países de língua espanhola na América que comemora a chegada de Colombo

Dia da Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil

13 de outubro​​​​​​​

Criação da Universidade Estadual de Alagoas (50 anos)

14 de outubro​​​​​​​

Fim do resgate de 33 mineiros da mina San José, no Chile (10 anos)

15 de outubro​​​​​​​

Nascimento do filólogo, crítico literário, tradutor, diplomata e enciclopedista carioca Antônio Houaiss (105 anos)

Dia Internacional das Mulheres Rurais

Dia do Professor - comemorado por brasileiros, conforme Decreto Nº 52.682 de 14 de outubro de 1963, para marcar a data do Decreto do imperador brasileiro, Dom Pedro I, que foi emitido em 15 de outubro de 1827, legislando então sobre o ensino das primeiras letras no Brasil e mandando criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares populares do país.

16 de outubro

Morte do compositor cearense Alberto Nepomuceno (100 anos)

Nascimento da cantora e compositora paraense Leila Pinheiro (60 anos)

Criação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (75 anos)

Dia Mundial da Alimentação - comemoração internacional instituída pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 35/70 de 5 de dezembro de 1980, e que está oficializada no Brasil como Dia Nacional da Alimentação

17 de outubro

Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza - comemoração internacional, que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/47/196 de 22 de dezembro de 1992

Dia Mundial de Luta contra a Patologização da Transexualidade - comemoração móvel (sábado entre 17 e 23 de outubro) da comunidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Simpatizantes, que está relacionada com a luta pela exclusão da definição transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Norte-Americana de Psiquiatria e da Classificação Internacional de Doenças da OMS

18 de outubro

Morte do poeta fluminense Casimiro de Abreu (160 anos)

Nascimento do ator e comediante mineiro Grande Otelo (105 anos)

Dia Mundial da Menopausa - comemoração internacional, que tem sido promovida pela Sociedade Internacional da Menopausa com o apoio da Organização Mundial da Saúdee de várias ONGs do Brasil e do mundo

19 de outubro

Inauguração do Aeroporto Internacional de Campinas (Viracopos) (60 anos)

20 de outubro

Dia do Arquivista - comemorado no Brasil para marcar a data da fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, que foi constituída em 20 de outubro de 1971 na cidade brasileira do Rio de Janeiro

Dia Mundial da Estatística - comemoração internacional, que foi instituída pela 90ª Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/64/267 de 3 de junho de 2010, em tributo desse serviço que é tido como um suporte fundamental para a tomada de decisões governamentais e para cidadanai consciente

Dia Mundial da Osteoporose - comemoração internacional que foi instituída em 1996 pela Sociedade Britânica de Osteoporose e que, a partir de 1997, foi adotada pela Fundação Internacional da Osteoporose

21 de outubro

Fernão de Magalhães avista o hoje conhecido Estreito de Magalhães (500 anos) - a maior e mais importante passagem natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico

Início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Dia Nacional do Ecumenismo

23 de outubro

Nascimento do ex-futebolista mineiro Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (80 anos)

Dia da Força Aérea Brasileira

Dia do Aviador - comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 218 de 4 de Julho de 1936 da então República dos Estados Unidos do Brasil, para marcar a data daquele que é tido, principalmente por brasileiros, como o 1º Vôo em Avião da história da aviação mundial, e que foi realizado na cidade francesa de Paris em 23 de outubro de 1906 pelo inventor brasileiro, Alberto Santos Dumont, enquanto piloto do 14 BIS

Referendo Sobre a Proibição do Comércio de Armas e Munição no Brasil (15 anos)

24 de outubro

Morte da ativista negra estadunidense Rosa Louise McCauley, a Rosa Parks (15 anos) - ficou famosa, em 1º de dezembro de 1955, por ter-se recusado frontalmente a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, tornando-se o estopim do movimento que foi denominado boicote aos ônibus de Montgomery e posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista

Salvador Allende se torna presidente da República pelo Congresso do Chile, sendo primeiro chefe de estado marxista eleito democraticamente do mundo (50 anos)

Um golpe de Estado no Brasil encerra a Primeira República, substituindo-a pela Era Vargas (90 anos)

Entra em vigor a Carta das Nações Unidas (75 anos)

Criação da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007 (13 anos)

Tombamento da Casa das Rosas pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico (CONDEPHAAT) de São Paulo (SP) (35 anos)

Dia Internacional da Informação sobre o Desenvolvimento - comemoração instituída pela 27ª sessão da Assembléia Geral da ONU na Resolução A/Res ou NRES/3038 de 19 de dezembro de 1972, com o objetivo de chamar a atenção da opinião pública mundial para os problemas de desenvolvimento e a necessidade de se reforçar a cooperação internacional para a solução desses problemas a cada ano

Dia das Nações Unidas - comemoração internacional que tem por fim marcar a data da entrada em vigor da Carta das Nações Unidas , que se tornou vigente a partir de 24 de outubro de 1945, com a ratificação dos 5 países do Conselho de Segurança da ONU, representados por Estados Unidos da América, França, Reino Unido, República da China (posteriormente substituída pela República Popular da China), e a então URSS (União Socialista das Repúblicas Soviéticas)

25 de outubro

Morte do jornalista iuguslavo e naturalizado brasileiro Vlado Herzog, o Vladimir Herzog (45 anos)

Nascimento do médico francês Philippe Pinel (275 anos) - precursor da psiquiatria moderna e pioneiro no tratamento de doentes mentais

Dia Nacional da Saúde Bucal - foi instituída pela Lei Nº 10.465 de 27 de maio de 2002; tem por fim marcar a data da assinatura do Decreto Imperial Nº 9311 de 25 de outubro de 1884, que então criou os primeiros cursos de graduação de Odontologia no Brasil, inicialmente autorizados a funcionar nas cidades brasileiras do Rio de Janeiro e Salvador

26 de outubro

Dia Nacional de Luta pelo Passe Livre - comemorado no Brasil para marcar a data da entrada para votação de um projeto de lei de iniciativa popular pelo passe livre, para ser aprovado em 4 de novembro de 2005 na Câmara de Vereadores da cidade brasileira de Florianópolis; busca aprofundar o debate sobre o direito de ir e vir das pessoas, sobre a mobilidade urbana nas grandes cidades e sobre um novo modelo de transporte para o Brasil, além de lutar por um transporte público fora da iniciativa privada, que garanta o acesso universal pelo passe livre para todas as camadas da população brasileira

27 de outubro

Nascimento do cartunista paulista Mauricio de Sousa (85 anos)

Nascimento do político e ex-presidente pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva (75 anos)

Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual - comemoração instituída pela UNESCO para marcar a data da aprovação de uma recomendação sobre a salvaguarda e conservação das imagens em movimento, que se deu na 21ª Reunião da própria UNESCO em 27 de outubro de 1980

28 de outubro​​​​​​​

Nascimento do magnata, empresário, diretor executivo, investidor, filantropo e autor estadunidense William Henry Gates III, o Bill Gates (65 anos)

Dia Internacional da Animação - comemoração instituída pela Associação Internacional do Filme de Animação que é apoiada no Brasil pela Associação Brasileira de Cinema de Animação, para marcar a data da 1ª apresentação de Teatro Ótico , do artista francês Émile Reynaud, que apresentava cenas animadas, Pantomimas Luminosas no Museu Grévin em Paris

Dia do Servidor Público - comemorado por brasileiros, conforme Decreto Nº 5936 de 28 de outubro de 1943 e Artigo 236º da Lei Nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, pela qual também se instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais, para marcar a data da Lei Nº 284 de 28 de outubro de 1936, pela qual se adotou o principio geral de formação de carreiras para os funcionários civis federais brasileiros

29 de outubro

Fundação da Real Biblioteca, que se tornou a Biblioteca Nacional (210 anos)

Inauguração do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul (AC) (50 anos) - o aeroporto mais ocidental do Brasil

Getúlio Vargas é deposto por um movimento militar liderado por generais que compunham seu próprio ministério e que pôs fim ao Estado Novo (75 anos)

Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral - comemoração instituída pela Organização Mundial da Saúde e pela Federação Mundial de Neurologia; tem por fim conscientizar e prevenir sobre esse mal que chega a atingir uma a cada 6 pessoas

Dia Nacional do Livro - comemoração criada pela Lei Nº 5.191 DE 13 de dezembro de 1966, pela qual se obriga a celebração nas escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio do Brasil, sem interrupção dos trabalhos escolares

30 de outubro

Nascimento do treinador ex-futebolista argentino Diego Maradona (60 anos)

Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo

31 de outubro

Dia Nacional da Poesia - comemoração de brasileiros, que foi instituída pela Lei Nº 13.131 de 3 de junho de 2015; tem por fim marcar a data do aniversário do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, que é considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX

Dia das Bruxas - comemoração tradicional nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda e outros lugares pelo mundo a fora; é festejada com personagens como bruxas, abóboras enfeitadas, zumbis etc., a partir da celebração do Festival de Samhain na Irlanda, uma festividade da mitologia Celta, que era iniciada a partir do Pôr-do-Sol de 31 de outubro no Hemisfério Norte, no final da temporada de colheitas

Início do Multiplicidade: Festival Internacional de Mulheres nas Artes Cênicas (05 anos) - primeiro festival, na cidade, inteiramente dedicado à produção teatral feminina

Dia do Saci

Dia Mundial da Poupança

Dia Mundial das Cidades

