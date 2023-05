Faustão revela planos para depois de saída da Band: 'Programa diário é desgastante'

Em entrevista ao Notícias da TV, Faustão revelou quais são os seus planos após sua saída da Band, depois de um ano e meio. O apresentador voltou para a emissora em janeiro de 2022 após deixar a TV Globo, em junho de 2021, após 32 anos à frente do programa Domingão do Faustão. De acordo com o apresentador, após deixar o Faustão na Band, o objetivo é descansar.



"Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", falou. Aos 73 anos, o comunicador completou ressaltando que quer estar mais próximo da família e amigos.



"Estou na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente curtir os amigos, curtir a família. Estava num ritmo muito acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia, todo dia, embora se grave só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira".



Para o próximo mês, segundo o UOL, o atração deverá ser apresentada por seu filho, João Guilherme Silva, e por Anne Lottermann, ex-apresentadora do mapa-tempo do Jornal Nacional, que atualmente são coapresentadores. Já em julho, deverão ser apresentadas reprises - e para o segundo semestre, um novo programa diário ocupará o mesmo horário.



"Foi uma decisão muito serena. A bola agora continua com o João, com a Anne, enfim, [vou] abrir espaço para os novos, os jovens", finalizou.



Relembre a saída de Faustão na Band



No início da semana, em nota enviada ao Estadão, a assessoria da emissora disse que decisão da saída de Faustão foi feita em comum acordo - e eles deverão continuar investindo em novos projetos de entretenimento.



"Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve".



Na Band, o apresentador era uma das grandes apostas da emissora para firmar na audiência em uma faixa dedicada a variedades. Faustão concorria diretamente com o Jornal Nacional e as novelas das nove da noite, da TV Globo, a líder de audiência no horário



De acordo com informações da revista Veja e do site Metrópoles na época da contratação do apresentador, Faustão ganharia entre R$ 3 e R$ 5 milhões mensais na Band.